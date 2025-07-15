美6月CPI報告一熱一冷 Fed本月仍不敢動手降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-15 20:36

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美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 增幅大致符合市場預期，整體通膨受到能源價格反彈推升。然而，核心 CPI 增速再度低於預期，已連續第五個月未達市場水準，凸顯物價壓力尚未全面擴散。儘管部分與關稅相關商品價格略有回升，但新車與二手車價格明顯下跌，仍對核心通膨形成壓力。

美6月CPI年升2.7% 略高預期(圖：REUTERS/TPG)

儘管核心通膨持續低於預期，但關稅效應尚未完全顯現，聯準會 (Fed) 暫不急於行動。官員普遍傾向觀望更多數據，確認通膨走勢是否持久，再決定是否降息。市場預期本月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將維持利率不變，而隨著第三季經濟與物價數據陸續出爐，對 9 月啟動降息的押注也逐漸升高。

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通膨數據符預期 關稅效應尚未浮現

根據美國勞工統計局（BLS）周二（15 日）公布數據，扣除波動較大的食品與能源後，6 月核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，年增 2.9% 較 5 月的 2.8% 略為上升，不過低於市場預期的 3.0%。

扣除波動較大的食品與能源後，6 月核心 CPI 年增 2.9% 較 5 月的 2.8% 略為上升，不過低於市場預期的 3.0%。(圖：ZeroHedge)

整體 CPI 年增率則從 5 月的 2.4% 升至 2.7%，創 2 月以來新高，略高於市場預期的 2.6%，月增速報 0.3%，符合市場預期，不過比 5 月的 0.1% 增幅升溫。能源價格轉為上漲，其中汽油價格月增 1.0%，成為主要推升因素；食品價格則月增 0.3%。

整體 CPI 年增率則從 5 月的 2.4% 升至 2.7%，創 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

分析師指出，雖然川普政府祭出的新一輪關稅預計 8 月上路，但 6 月數據尚未全面反映其影響。

核心商品價格出現回升 車價下跌仍為拖累主因

6 月核心商品價格整體月增 0.2%，但若排除新車與二手車，漲幅擴大至 0.55%，創 2021 年 11 月以來最大月增幅，顯示玩具、家具、家電與服飾等與關稅相關商品價格正開始反映進口成本上升。部分企業已選擇將部分成本轉嫁給消費者。

6 月核心商品價格整體月增 0.2%，但若排除新車與二手車，漲幅擴大至 0.55%，創 2021 年 11 月以來最大月增幅。(圖：ZeroHedge)

不過車價持續下滑對整體核心 CPI 造成顯著壓力。6 月二手車價格月減 0.7%、新車價格月減 0.3%，皆為連續第二個月下跌；機票與旅館房價亦同步下滑。儘管 Nike(NKE-US)、Dollar General(DG-US) 等企業預告將調漲售價，但多數企業仍選擇提前囤貨或吸收部分成本，以延後漲價時點。

市場仍留意 8 月 1 日即將上路的高額關稅，涵蓋墨西哥、日本、加拿大、巴西與歐盟進口商品。分析師普遍預期，第三季起通膨壓力將逐步顯現。

住房與醫療成本續升 Fed 暫不急於行動

6 月服務類價格 (不含能源) 月增 0.3%，其中住房項目月增 0.2%、年增 3.8%，為 2021 年 10 月以來最低水準。醫療照護相關項目則加速上漲，醫院與藥品費用皆同步攀升，顯示非關稅性通膨依舊具韌性。

6 月住房項目月增 0.2%、年增 3.8%，為 2021 年 10 月以來最低水準 (圖：ZeroHedge)

另一項備受 Fed 注意的「超核心 CPI」(即扣除住房與能源的服務價格) 上月增 0.36%、年增 3.34%，其中年增率為 2 月以來新高，顯示服務類通膨壓力仍未明顯降溫，恐影響決策機構對通膨趨勢的判斷。

6 月「超核心 CPI」年增率為 2 月以來新高，顯示服務類通膨壓力仍未明顯降溫。(圖：ZeroHedge)

實質時薪成長也出現放緩。根據 BLS 隨後發布的 Real Earnings 報告，經通膨調整後的平均時薪年增僅 1%，為 2025 年初以來最低，反映消費者購買力正逐漸下滑。

儘管近期數據未顯示通膨失控跡象，Fed 在 7 月 29-30 日政策會議上仍可能維持利率不變。儘管有部分官員傾向降息，但整體共識尚未形成。高盛預期，隨關稅影響逐步反映，未來幾個月核心 CPI 月增幅可能升至 0.3% 至 0.4%。

專家看法

富國投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 資深策略師 Scott Wren 表示，這是一份表現良好的報告，整體符合預期。不過我特別要指出的是，已經連續 5 個月，月增率的 CPI 數據都低於預期，這一點相當具有意義。

Regan Capital 投資長 Skyler Weinand 則指出，雖然本次 CPI 符合預期令人稍感寬心，但仍顯示 6 月的通膨壓力高於 5 月。目前的通膨水準距離 Fed 設定的 2% 目標更遠，因此 Fed 不太可能在 9 月前啟動降息。在做出任何利率決策之前，Fed 還需要觀察接下來幾份通膨與就業報告。

Weinand 強調，通膨的最大不確定因素在於關稅。關稅對物價的影響雖尚未全面浮現，但幾乎可以確定，接下來會出現關稅驅動的通膨衝擊。

Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 說，市場對 CPI 低於預期寄予厚望，而 6 月的數據大致符合預期，核心通膨也剛好連續第五個月低於預期。Fed 當然會留意這個趨勢，但他們仍會等待個人消費支出 (PCE) 物價指數表現穩定後才會採取行動。不過可以肯定的是，目前通膨並無大礙，9 月降息的可能性仍然存在。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估 7 月維持利率不變，不過 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 60%、維持利率不變的機率近 40%。