〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦川普稅改案與經濟數據
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股第二季強勁收官後，周二 (7/1) 開盤拉回整理，標普 500 指數與那斯達克指數從歷史高點微幅下跌，投資人聚焦美國總統川普推動的稅改與支出法案在國會表決進展，同時觀望聯準會 (Fed) 主席鮑爾接下來的政策訊號。10 年期公債殖利率自兩個月低點反彈，美元則維持在 2022 年以來最弱水準，特斯拉盤初下跌逾 7%。
截稿前，道瓊工業指數漲 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.7%。
在標普 500 指數連續兩日創下歷史新高後，美股期貨周二小幅下跌，投資人密切留意美國總統川普稅改法案在國會的進展，以及與多國貿易談判的進度。
美股期指盤前下跌 0.4%。標普 500 指數剛結束自 2023 年以來最佳季度表現後，市場進入獲利了結與觀望階段。歐洲股市同步走弱。特斯拉盤前股價重挫逾 5%，主因川普再次揚言將取消對馬斯克相關企業的補貼，並暗示可能將這位南非出生、已入籍美國的企業家驅逐出境。
儘管市場在經歷川普貿易政策震盪、中東衝突與通膨不確定性後展現強勁反彈，但風險仍未消除。川普政府正全力推進總額超過 3 兆美元的預算案，預計將在未來十年大幅推升聯邦赤字。同時，美國對外貿易談判正逼近 7 月 9 日的最後期限，也增添市場波動性。
Karobaar Capital 投資長 Haris Khurshid 表示：「我們剛結束一個強勢季度，但桌上還有太多未解議題。如果貿易協議談不成、稅改卡關，市場的多頭信心將面臨考驗。」
高盛資金流動團隊指出，標普 500 指數可能會在 7 月初延續漲勢，但預期 8 月將開始失去動能。他們補充，根據歷史數據，7 月前兩週通常是全年表現最強的區段。
美國 10 年期公債殖利率續跌兩個基點至 4.21%，延續周一尾盤漲勢，反映市場對聯準會 (Fed) 可能降息的預期升溫。降息預期也讓美元承壓，美元指數周二下跌 0.3%。
儘管許多經濟學家預期川普關稅政策將推升通膨，但近期物價增幅仍溫和，市場對通膨升溫的預期有所動搖，也間接強化白宮對 Fed 主席鮑爾的施壓力道。
Fed 至今仍未啟動降息，但已有兩位理事近期與鮑爾立場出現分歧，公開表示最快可能在 7 月降息。利率交換市場目前預期今年底前至少將有兩次降息，且約有 65% 的機率會有三次。
紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 策略師 Geoffrey Yu 表示：「市場普遍認為 7 月是一次『有效會議』，這壓抑了美元表現。」他並指出，正因市場押注聯準會將至少降息兩次，風險資產的氣氛也因此維持正向。
歐元兌美元匯率升至 1.1829 美元，有望創下自 2004 年以來最長的九連漲紀錄。市場聚焦歐洲央行 (ECB) 周二在葡萄牙舉行的年度會議，屆時鮑爾將與其他央行領袖一同討論貨幣政策走向。此外，投資人也將關注即將公布的採購經理人指數 (PMI) 數據與美國職缺報告，為周四 (3 日) 的非農就業報告做準備。
Jefferies 國際首席歐洲策略師 Mohit Kumar 指出，整體環境對風險資產仍具建設性，但隨著多頭持倉上升，未來市場將傾向「緩步推進」而非快速拉升。
截至台北時間周二（7/1）21 時許：
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 7.33%，至每股 294.36 美元
川普抨擊馬斯克過度獲益政府電動車補貼，稱其或因補貼取消而關門，特斯拉股價應聲大跌。此前，馬斯克批評川普的稅收法案，警告削減補貼對國家破壞性極大。特斯拉受惠於電動車稅收抵免政策，而該法案將取消此政策，其第二季銷售量預計將下滑。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.70%，至每股 206.61 美元
蘋果日前傳出正在評估讓語音助理 Siri 改採 Anthropic 或 OpenAI 的人工智慧 (AI) 模型，可能捨棄原本自研的 Foundation Models 技術，試圖扭轉近年在生成式 AI 領域落後對手的窘境。
羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 2.32%，至每股 95.80 美元
羅賓漢 (Robinhood) 周二盤前股價一度漲逾 3%。該公司日前宣布在歐洲推出區塊鏈版美股交易服務，向全球 30 個國家共 15 萬名客戶提供代幣化美股交易，用戶可每周五日、每日 24 小時買賣美國股票。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 6 月製造業 PMI 終值預期 52，前值 52
- 美國 6 月 ISM 製造業指數預期 48.5，前值 48.8
- 美國 5 月 JOLTS 職位空缺數預期 730 萬，前值 739.1 萬
華爾街分析：
摩根大通認為，基於宏觀數據改善、企業獲利預期低估以及政策明朗化的多重利好，預計美股接下來將迎來新一輪歷史高點浪潮。金融股將率先創造積極動能，隨後大型科技股將承接並加速這一勢頭，直至 8 月 28 日輝達 (NVDA-US) 業績公布。
美元指數周二觸及 96.45，創近三年新低，年跌超 10%。受 Fed 鴿派預期、疲軟經濟數據和政策不確定性影響，美元可能進一步下行。黃金期貨漲 1.32% 至 3,350 美元上方，投資觀點分化：美銀、高盛看漲至 4,000 美元 / 盎司，摩根大通、富國銀行預測 2026 年前達 3,600 至 3840 美元，而花旗看空，預計回落至 3,000 美元以下。
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