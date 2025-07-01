鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-01 17:47

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互罵持續升溫 特斯拉盤前大跌逾4% 馬斯克回應川普：現在就全刪補助！(圖:REUTERS/TPG)

這次爭執導因為馬斯克又一次嚴詞痛批「大而美法案」，川普也不甘示弱，聲稱馬斯克的反對只因想要補助，而馬斯克隨後回應，現在就刪掉全部補助，他都無所謂。

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馬斯克先在 X 平台上發文，批這項法案的巨額支出表明「我們生活在一個一黨制國家——『豬頭黨』」。他疾呼：「是時候建立一個真正關心人民的新政黨了」。

這一說法立即引來川普暴怒，立即在 Truth Social 上發文，指控馬斯克「可能獲得了歷史上任何人都沒有的更多補貼」，甚至警告「如果沒有補貼，伊隆可能不得不關門回家南非」。他建議由政府效率部 (DOGE) 對特斯拉的聯邦支持進行審查，並重申他「強烈反對電動車強制規定」。

馬斯克批評川普支持的稅收與支出法案「太大且臃腫」，認為將大幅增加政府債務達數兆美元，並將破壞他削減聯邦開支的努力。

針對補貼的說法，馬斯克在 X 上回應稱：「我真的在說，全部都削減掉。現在就做。」

這次爭議對特斯拉股價造成立即衝擊。周二盤前特斯拉股價跌幅達 4% 至 6.4%。此前，雙方六月初首次爭執時，特斯拉股價曾暴跌 14%。分析師對特斯拉第二季交付量預期也不樂觀，普遍預計遠低於市場共識。此爭議加上交付量預期，可能預示特斯拉下半年表現艱難。