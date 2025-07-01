鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 20:30

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根據外媒周二 (7/1) 報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美方希望中國能加快釋出稀土磁鐵出口，強調儘管中美雙方上月已就貿易框架達成協議，但目前出口流量仍未恢復至 4 月初水準。這些稀土材料對美國科技、能源與國防產業具有關鍵性，也持續成為兩國貿易摩擦的核心議題之一。

中國稀土出口太慢？美方急了：還沒回到4月水準(圖：REUTERS/TPG)

在接受《福斯新聞》(Fox News) 專訪時，貝森特指出：「我們希望 (稀土磁鐵) 出口能以更快速度流動。」他補充，目前雖已恢復部分供應，「但還沒回到 4 月 4 日之前的水平，我們相信中國會履行承諾。」

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稀土出口未回復 中美仍存緊張

中國限制稀土磁鐵出口曾一度激化與美國的貿易對立。上月中美雙方達成初步貿易框架協議後，北京同意恢復對美出口包含晶片、再生能源與運輸設備等產業所需的關鍵稀土材料。美方則承諾，在出口開始恢復後，將逐步取消先前加徵的「反制性措施」。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，這份協議有明確的「階段性互惠」條款，若中國稀土出口順利回流，美方將解除相關關稅或配套限制。不過貝森特並未說明，目前的出口量是否已符合協議要求，也未明言是否會據此取消美方反制措施。

與此同時，美國正與多個貿易夥伴加緊談判，以避免 7 月 9 日生效的新一輪關稅衝擊市場。白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 日前表示，部分貿易協議預計將在 7 月 4 日美國國慶後陸續公布。

貝森特指出，目前的優先任務仍是推動川普政府的稅收與支出法案通過國會，並預計在本周五 (4 日) 完成簽署，之後再公布貿易協議進展。他說：「我們希望周五完成這項法案簽署，下周再來談貿易協議。」

美印貿易協議「非常接近」 最快下周公布

此外，印度是尚未達成協議的主要經濟體之一，其首席談判代表已延長訪美行程，以解決雙方分歧。貝森特表示，美印雙邊協議「非常接近」，有望與其他約 10 個美國主要貿易夥伴的協議一起於下週公布。