鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 19:50

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綜合外媒周二 (7/1) 報導，歐元區 6 月通膨略升至 2%，與歐洲央行 (ECB) 設定的目標水準一致，為連續第二個月接近目標水準，強化市場對 ECB 暫緩進一步降息的預期。

歐元區6月通膨達2%目標！歐洲央行可望暫緩降息(圖：REUTERS/TPG)

根據歐盟統計局 (Eurostat) 公布的初步數據，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2%，略高於 5 月的 1.9%，符合市場預期。核心通膨持平於 2.3%，而備受關注的服務類通膨則微升至 3.3%，反映薪資與需求仍具黏性。

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這份報告發布之際，ECB 官員正齊聚葡萄牙辛特拉年度論壇，討論通膨前景與政策路徑。首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 表示，ECB 已基本完成壓制通膨的任務，但仍需密切觀察後續變數。

歐元區通膨壓力趨緩 但服務價格仍高

儘管整體通膨貼近目標，服務業價格上行趨勢仍引發部分官員擔憂。5 月時服務通膨曾降至 3.2%，但 6 月又回升至 3.3%，遠高於其他類別。雷恩指出，未來 ECB 將繼續「依據數據」決策，不會因單一通膨「跳動」就貿然反應。

從各國數據來看，德國 6 月通膨意外放緩，法國與西班牙略為上升，義大利則持平，顯示整體歐元區通膨升幅溫和。

歐元在數據公布後小幅升值，兌美元漲約 0.3%。分析師普遍預期，ECB 本月稍晚會按兵不動，並在 9 月進一步降息一碼 (25 個基點)。自 2024 年 6 月以來，ECB 已連續八次降息，將存款利率降至 2%。

不確定風險仍存 市場觀望 9 月決策

儘管通膨趨於穩定，ECB 官員仍對未來數月的不確定性保持警戒。副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 表示，第二與第三季經濟成長可能趨近於零，主因是企業在年初為因應川普政府加徵關稅而提前進口。

戴金多斯坦言，儘管歐元升值可能進一步壓低通膨，ECB 仍不認為會低於 2% 目標，整體來看「我們處於不錯的位置」，但地緣政治風險仍不容忽視。

雷恩也提到，在 2022 年通膨曾高達 10% 後，如今壓低至 2%，可視為一大成就，但未來情勢恐將更為波動。他說：「世界將更加不確定，這種不確定性也會讓通膨變得更具波動性。」

ECB 進入觀望期 聚焦美歐貿易與油價動向

歐洲央行決策官員預計將在 7 月的政策會議按兵不動，等待更多經濟與通膨數據，特別是評估美國貿易政策對歐洲經濟的衝擊。雷恩強調，ECB 不會對短期通膨異動做出過度反應，而是專注於維持中期物價穩定。