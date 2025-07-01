鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 20:10

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歐元區製造業景氣進一步回穩，標普全球 (S&P Global) 周二 (7/1) 發布的 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 49.5，創 2022 年 8 月以來新高。雖然仍低於 50 的景氣榮枯線，但製造業生產指數已連續第四個月持續擴張，顯示景氣穩定復甦的跡象逐步增強。德國 PMI 終值升至 34 個月高點，法國則陷入收縮加劇的困境，歐元區整體呈現溫和復甦但國別分歧擴大。

景氣逐步回穩！歐元區6月製造業PMI升近3年新高 但德法表現分歧(圖：REUTERS/TPG)

新訂單止跌回穩 德國復甦動能明顯

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6 月歐元區製造業 PMI 終值小幅升至 49.5，高於初值 49.4，5 月數據亦為 49.4。生產指數自 5 月的 51.5 回落至 50.8，為三個月低點，但仍處於擴張區間，反映企業持續提高產量，僅成長動能略有放緩。新訂單終於結束自 2021 年 5 月以來長達 37 個月的下滑，出口訂單也出現止跌跡象。

區域內表現分化顯著。德國製造業 PMI 上升至 49.0，創 34 個月新高。新訂單成長為 2022 年 3 月以來最強，推動德國製造商連續第四個月擴大生產，企業採購活動更創下三年來首度成長。儘管就業連續第 25 個月下滑，裁員速度略為加快，但廠商對未來一年產出前景的樂觀度升至三年來高點。

供應鏈方面，德國原物料交期進一步縮短，反映供應鏈壓力進一步緩解。投入成本則因美元走弱及競爭加劇而下滑，出廠價格亦連續第二個月下降，反映企業將節省成本回饋客戶。

除德國外，愛爾蘭、希臘、西班牙與荷蘭的製造業活動均有改善，其中荷蘭更創下 2024 年 5 月以來最快擴張速度。然而，奧地利、義大利與法國則持續惡化。

法國製造業陷困境 新訂單大幅萎縮

與德國形成對比，法國製造業 6 月 PMI 終值跌至 48.1，創下自 2 月以來最大跌幅，並已連續 29 個月處於萎縮狀態。新訂單急遽萎縮成為主因，為四個月來最快降幅，企業普遍反映國內外需求低迷，出口訂單也持續下滑。

產出方面，法國 6 月結束連續兩個月的成長，再度轉為下降，尤其汽車產業疲弱拖累整體表現。雖然在需求疲軟情況下，製造商仍連續第二個月小幅增聘人手，但就業成長趨勢明顯謹慎。