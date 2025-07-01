鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 19:30

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《路透》周二 (7/1) 援引知情人士消息報導，美國總統川普推動的「政府效率部門」(Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE) 近期鎖定證券交易委員會 (SEC) 的監管政策，考慮鬆綁特殊目的收購公司 (SPAC) 與私募基金的相關規範，以加速去監管改革。

川普政府擬鬆綁SEC監管 DOGE瞄準SPAC與私募基金規則(圖：REUTERS/TPG)

根據兩位熟悉內情人士說法，DOGE 近幾周已與 SEC 內部人員會面，探討放寬部分被業界批評為「不必要且造成負擔」的拜登時期政策，包括去年頒布的 SPAC 規則與針對私募基金揭露更多資料的要求。這些會議尚未對外公開，顯示川普政府正擴大其鬆綁管制的施政重點。

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白宮干預惹議 SEC 內部現異聲

川普政府 2 月頒布行政命令，要求各機關檢視並找出具「不當負擔」的法規，作為潛在廢除對象。DOGE 也依此與 SEC 展開合作，尋求成本效益更高的監管模式。

白宮發言人羅傑斯 (Taylor Rogers) 表示，DOGE 與 SEC 合作，目標是「在保護投資人之餘，更有效維持公平有序的市場」。SEC 發言人則回應，雙方合作聚焦於「公共資金的有效運用」。

然而，SEC 作為一個被視為獨立的市場監管機構，長期以來為避免政治干預，其與白宮的溝通向來有限。如今由白宮主導的 DOGE 深入參與規則制定，引發 SEC 內部部分官員憂慮，認為恐影響機構的專業獨立性。

前 SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 的幕僚長、現任金融改革倡議組織「Better Markets」政策主管費雪 (Amanda Fischer) 批評：「讓非 SEC 內部任命人員參與規則制定，這根本是越權，令人憂心。」

SPAC 規範已鬆動 私募基金規則也延後實施

據悉，SEC 近期已與美國交易所洽談，考慮放寬部分 SPAC 相關的要求，回應市場回溫的趨勢。SPAC 過去因流程較傳統首次公開發行 (IPO) 簡化，受到 Lucid(LCID-US)、DraftKings(DKNG-US) 與川普社群媒體事業等公司青睞。拜登政府為保護散戶投資人，曾加強審查並移除 SPAC 預測財報的「安全港」保護條款，引發共和黨內部批評。

SEC 內部的共和黨籍委員皮爾斯 (Hester Peirce) 與上戶田 (Mark Uyeda) 也反對這些新規，認為限制了 SPAC 作為投資工具的潛力。

此外，今年 2 月 SEC 與另一機構通過的新私募基金申報制度 Form PF，原本要求業者揭露更多資料以利監管機構掌握潛在系統性風險。但在壓力下，SEC 本月宣布延後執行。