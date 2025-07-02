鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 03:00

‌



致敬還是抄襲？Lululemon怒告好市多仿冒熱門款服飾(圖：REUTERS/TPG)

Lululemon 指出，好市多所販售的 Kirkland 品牌服飾，包括連帽上衣、運動外套與休閒長褲等多項產品，外觀與質感高度模仿 Lululemon 的 Scuba 帽 T、Define 運動外套與 ABC 休閒褲，但售價卻遠低於原品，損害了 Lululemon 長年累積的品牌聲譽與消費者信任。

‌



該公司強調，自己向來專注於高性能產品的研發與設計，投入大量資源建立品牌特色與忠誠顧客群，而這項訴訟正是為了保護其智慧財產權，避免遭到「選擇抄襲而非競爭」的零售商侵害。

Lululemon 發言人表示：「我們作為一家以創新為導向的公司，對於捍衛我們產品與設計的權利責無旁貸，當我們的核心價值受到挑戰時，將採取適當的法律行動應對。」

該訴訟已於上周提交至美國加州中區聯邦地方法院，Lululemon 要求法院禁止 Costco 持續銷售爭議產品，並尋求金額未定的損害賠償，同時要求陪審團審理此案。

訴狀中指出，好市多販售 Kirkland 商品時，未對其製造商來源或是否與原品牌有關進行明確說明，導致部分消費者誤以為 Kirkland 服飾與 Lululemon 產品來自相同製造商或具備某種官方關聯性。Lululemon 稱，這種模糊策略不但損害品牌清晰度，也違反公平競爭原則。