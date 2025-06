Fed 5月、6月聲明比一比：淡化風險措辭 不確定性表述轉趨緩

在 6 月聲明中,Fed 將對經濟前景不確定性的描述,從 5 月的「進一步上升」(increased further) 調整為「減弱但仍處於高檔」(diminished but remains elevated)。此外,更刪除了先前提及的「失業率上升與通膨升高風險上升」(and judges that the risks of higher unemployment and higher inflation have risen) 等語句。