鉅亨網編譯段智恆 2025-06-19 03:11

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美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (19 日) 凌晨兩點公布最新利率決策聲明，決議如市場預期，將聯邦資金利率維持在 4.25% 至 4.50% 區間不變。不過與 5 月聲明相比，這次內容在描述經濟前景與風險評估方面出現細微但值得關注的調整，顯示 Fed 對通膨與就業風險的看法略有鬆動，政策語氣轉趨中性。

Fed 5月、6月聲明比一比：淡化風險措辭 不確定性表述轉趨緩(圖：REUTERS/TPG)

在 6 月聲明中，Fed 將對經濟前景不確定性的描述，從 5 月的「進一步上升」(increased further) 調整為「減弱但仍處於高檔」(diminished but remains elevated)。此外，更刪除了先前提及的「失業率上升與通膨升高風險上升」(and judges that the risks of higher unemployment and higher inflation have risen) 等語句。

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在描述就業市場時，Fed 改寫先前「近幾個月維持在低點」(has stabilized at a low level in recent months) 為「維持在低檔」(remains low)，語句更加簡練，未再強調時間趨勢。通膨部分仍維持「略高」(somewhat elevated) 的表述，顯示決策者雖觀察到物價壓力趨緩，但尚未鬆口達成通膨目標。

Fed 持續強調，未來是否調整政策仍將取決於「最新數據、經濟前景與風險平衡」，並表示若出現阻礙政策目標達成的情況，將適時調整立場。此段文字與 5 月版本幾乎一致，顯示決策者仍堅守數據導向、靈活應對的政策原則。

分析人士指出，這些刪修代表 Fed 觀察到近期數據未進一步惡化，並認為風險情境稍有緩解，雖仍存在不確定性，但強烈擔憂的語氣已有所淡化。

值得一提的是，聲明最後刪除 5 月時註明明尼阿利利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 參與投票的註記，代表他本次未輪值投票委員。其餘十一位委員均一致支持利率按兵不動的決議。

Fed 聲明原文：

5 月：請點我