日本投資5500億換15%關稅！貝森特：歐盟若想獲同等關稅優惠 須提創新融資機制

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-23 20:28

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根據《彭博》周三 (23 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，歐盟若要獲得與日本相同的 15% 關稅優惠稅率，關鍵在於是否願意提供創新的融資機制。

貝森特表示，歐盟若要獲得與日本相同的關稅優惠待遇，關鍵在於提出創新的融資機制。(圖:Shutterstock)

日本因同意設立 5500 億美元投資基金並提供股權、信貸擔保等機制，成功將原本 25% 的關稅降至 15%。

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貝森特指出：「日本之所以能獲得 15% 的稅率，是因為他們願意提供這種創新的融資機制。」

該協議的核心是日本承諾設立 5500 億美元基金，用於對美國進行投資。貝森特說：「他們主動提出美日夥伴關係的構想，將為美國重大項目提供股權、信貸擔保和資金。」他強調，這項外國直接投資承諾「全部都是新資本」。

針對歐盟可能對 1000 億歐元 (1170 億美元) 美國商品課徵 30% 報復性關稅的消息，貝森特輕描淡寫地表示，這是「談判策略，我如果站在他們的立場也會這樣做」。

當被問及歐盟是否在與美國的談判中提出任何創新方案時，貝森特表示目前還沒有，但強調談判進展比之前要好，雙方正在取得良好進展。

不過他也重申對歐盟的評估，認為這個 27 個成員國組成的集團存在集體行動問題。相較之下，他自 1990 年以來已造訪 52 次的日本則「行動如一個整體」，在執行決策上更為一致。

貝森特指出，歐洲對美國的貿易順差意味著「任何貿易問題的升級都會對他們造成更嚴重的衝擊」。

此外，美方與中國的下一輪貿易談判，預計將在本月底在瑞典斯德哥爾摩舉行。貝森特認為美中目前處於非常好的狀態，可以開始進行更大規模的討論，議題包括北京購買受制裁的俄羅斯和伊朗石油，以及一些安全事務，並將特別討論農業採購協議。

由於與中國的最新關稅休戰協議將於 8 月 12 日到期，他表示可能以 90 天為單位延長協議。貝森特指出，雙方都已經降低緊張情勢，相信能夠建立良好的定期會議機制。