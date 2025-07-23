馬斯克餐廳大排長龍車子沒人買 特斯拉加州銷量慘跌20%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-23 22:18

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特斯拉加州第二季新車登記數年減逾20%，連續七季衰退。(圖:Shutterstock)

這是特斯拉在美國最大電動車市場連續第七季出現衰退，儘管加州今年上半年整體新車銷售呈現成長。加州經銷商協會警告，特斯拉的困境正拖累該州電動車市場表現，零排放車輛在加州第二季新車銷售占比從 2024 年的 22% 下滑至 18.2%。

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特斯拉今年整體銷售低迷，正面臨消費者對執行長馬斯克高調介入美國政治的反彈。銷售數據顯示，品牌損害在傾向自由派的加州特別嚴重，該州也是「Tesla Takedown」抗議運動的發源地。

除了馬斯克參與政府效率部 (DOGE) 工作和支持川普政府造成的品牌損害外，特斯拉還面臨激烈競爭和新產品匱乏問題。此外，馬斯克與川普這對曾經的好兄弟，情誼好像已在高調的公開互嗆中破裂。

新產品乏力

特斯拉今年稍早推出 Model Y 改款，但這款暢銷車型的更新版未能帶動銷量回升。自 2023 年推出 Cybertruck 後，特斯拉就沒有再推出新車款，而這款備受爭議的皮卡今年來僅售出 1.1 萬輛。

雪上加霜的是，美國最近通過立法，將於 9 月取消美國製造電動車 7500 美元的稅務優惠。

刺激銷售措施

為搶在稅務優惠取消前衝刺業績，特斯拉最近祭出多項促銷方案，包括購買部分 Model 3 車款送免費超級充電，以及免費轉移完全自駕功能等優惠。

特斯拉將在周三美股收盤後發布第二季財報。公司本月稍早公布的數據顯示，第二季交車量年減約 13.5%，已是連續兩季全球銷量下滑。