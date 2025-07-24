布魯金斯學會專家：聯準會若失獨立性恐重演70年代通膨

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-24 05:00

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近日，《華爾街日報》報導，美國財政部長貝森特成功勸阻總統川普開除聯準會主席鮑爾，以避免對金融市場造成負面衝擊，不過隨即遭川普駁斥。周三 (23 日)，《華爾街日報》社論再度警告，聯準會獨立性正面臨考驗，若川普提名親降息派繼任者，恐重演 1970 年代通膨危機。

專家警告若鮑爾被開除、聯準會失去獨立性，可能重演1970年代的通膨危機。(圖:Reuters/TPG)

對此，川普周日在 Truth Social 回應：「沒人需要向我解釋這個。我比任何人都更了解什麼對市場有利，什麼對美國有利。」他並補充：「不是別人對我解釋，而是我對他們解釋！」且稱《華爾街日報》報導不實，貝森特根本沒有建議他別開除鮑爾。

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隔日，貝森特在《CNBC》節目中繼續政府對聯準會的攻擊。他反問：「這個組織是否完成了它的使命？如果這是聯邦航空總署，出了這麼多差錯，我們會回頭檢討為什麼會發生這種情況。」

最高法院保護聯準會地位

顯然，鮑爾堅持在考慮關稅通膨可能性後才降息的立場，讓川普和高階幕僚感到不滿。但總統無法開除他。

最高法院已明確表示，將把聯準會排除在總統對獨立機構權力穩步擴張之外。法院 5 月的命令寫道：「聯準會是一個結構獨特的準私人實體，延續了美國第一和第二銀行的獨特歷史傳統。」

政策分歧不足以滿足開除鮑爾的法律要件。儘管川普明顯試圖將聯準會主席對總部翻修工程的管理塑造成符合開除要件的詐欺指控，但鮑爾很可能會做完任期到 5 月屆滿。

因此，真正的問題是接下來會發生什麼。

1970 年代通膨教訓

「沒人需要對我解釋！」川普反駁財長勸阻說

標題建議：

「沒人需要對我解釋！」川普反駁財長勸阻說 財長好心勸阻反被嗆 川普：我比任何人都懂市場 Bessent 勸川普別開除鮑爾 反遭總統回嗆「我懂市場」 川普不爽被「指導」！反嗆財長：是我解釋給他們聽

導言： 財政部長 Scott Bessent 成功勸阻川普總統開除聯準會主席鮑爾，以避免對金融市場造成負面衝擊。川普隨後在社群媒體回應稱沒人需要對他解釋市場。《華爾街日報》週三 (23 日) 社論警告，聯準會獨立性面臨考驗，若川普提名親降息派繼任者，恐重演 1970 年代通膨危機。

據《華爾街日報》週三 (23 日) 社論報導，財政部長 Scott Bessent 成功說服川普總統不要開除聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，理由是此舉將對金融市場造成負面影響。

川普週日在 Truth Social 回應：「沒人需要向我解釋這個。我比任何人都更了解什麼對市場有利，什麼對美國有利。」他並補充：「不是別人對我解釋，而是我對他們解釋！」

隔日，Bessent 在 CNBC 節目中繼續政府對聯準會的攻擊。他反問：「這個組織是否完成了它的使命？如果這是聯邦航空總署，出了這麼多差錯，我們會回頭檢討為什麼會發生這種情況。」

最高法院保護聯準會地位

顯然，鮑爾堅持在考慮關稅通膨可能性後才降息的立場，讓川普和高階幕僚感到不滿。但總統無法開除他。最高法院已明確表示，將把聯準會排除在總統對獨立機構權力穩步擴張之外。法院 5 月的命令寫道：「聯準會是一個結構獨特的準私人實體，延續了美國第一和第二銀行的獨特歷史傳統。」

政策分歧不足以滿足開除鮑爾的法律要件。儘管川普明顯試圖將聯準會主席對總部翻修工程的管理塑造成符合開除要件的詐欺指控，但鮑爾很可能會做完任期到 5 月屆滿。真正的問題是接下來會發生什麼。

歷史殷鑑：1970 年代通膨教訓

川普希望下任聯準會主席立即大幅降息。但聯準會只能控制短期利率，影響企業和尋求房貸家庭的長期借貸利率由市場決定。如果投資人認為短期利率下調將刺激通膨，他們會要求長期債務有更高利率，從而抑制經濟成長。

歷史提供了警示。1972 年大選前，聯準會主席 Arthur Burns 屈服於尼克森總統降息壓力，引發近十年通膨，直到新主席 Paul Volcker 在 1970 年代末將利率提高到創紀錄水準並維持數年才平息。價格穩定最終恢復，但代價是當時大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

數十年研究證實，現代市場經濟需要獨立央行來制衡政府追求短期經濟成果的通膨壓力。經濟學家 Alberto Alesina 和 Lawrence Summers 在 1993 年的研究顯示，相較於其他選擇，保有獨立性的央行降低了通膨水準和變動性，且不會抑制經濟成長或提高失業率。

共和黨參議員成關鍵

聯準會從未完全獨立。國會一直在塑造聯準會的目標和權力，國會對其政策的支持至關重要。川普提出開除鮑爾時，共和黨參議員反應不一。關鍵問題是，當川普提名下任主席人選，而該人選可能已承諾忠於總統降息議程時，參議員會如何反應？

聯準會持續獨立性取決於關鍵多數共和黨參議員是否願意在審查總統人選時行使獨立判斷。