鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 23:30

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綜合外媒周三 (18 日) 報導，德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US) 宣布計劃在美國境內投資超過 600 億美元興建與擴充晶片工廠，成為最新一間響應川普政府鼓勵國內製造政策、並在潛在關稅壓力下加碼布局的半導體企業。公司強調，這筆金額涵蓋目前正在興建與裝備中的廠房，並計劃視需求進一步於德州謝爾曼 (Sherman) 園區開工新建兩座晶圓廠。

德儀宣布美國擴廠計畫 將投資逾600億美元(圖：REUTERS/TPG)

德州儀器近年積極回防自有產能，早在美國政府推出「晶片與科學法案」(Chips and Science Act)之前，即已啟動一波擴大內部生產的策略，反其道而行不採用業界普遍的委外製造 (Outsourcing) 趨勢。該公司認為，在美國新建具競爭力與現代化的晶片廠房，有助於強化對抗中國對手的優勢。

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德州儀器是全球類比晶片市場的領導者，這類晶片主要將聲音、壓力等現實世界訊號轉換為電子輸出，雖然技術門檻低於先進邏輯晶片，但卻是關鍵電子元件之一。由於美國對中國祭出高階晶片出口限制，中國企業正積極加強對類比晶片的研發與生產，使美方憂心此領域被中國主導。因此，拜登政府亦曾透過補助支持德州儀器與其他基礎晶片製造商強化美國本土製造力。

盧特尼克在聲明中指出：「川普總統將強化美國晶片製造視為首要任務，尤其是這些關鍵的基礎半導體，廣泛應用在民生電子設備中。」

不過，德州儀器的高資本支出曾引發部分投資人不滿，他們擔心投入龐大現金將壓縮短期回報。公司則強調此波支出屬「短期高峰」，並保證在完成猶他州廠升級與謝爾曼園區建設後，將逐步減少資本支出並恢復現金回饋股東，包括股利與庫藏股。