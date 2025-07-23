回應川普30%關稅威脅 德法推動歐盟史上最強貿易武器

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-23 21:02

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根據《金融時報》周三 (23 日) 報導，德、法正聯合歐盟成員國準備對美國關稅進行報復，除非華盛頓在 8 月 1 日期限前做出讓步。川普本月威脅將關稅從目前 10% 提高至 30%，使歐盟立場趨於強硬，德國態度更出現 180 度大轉彎，從傾向談判轉為支持強硬回應。

德國總理默茨從傾向談判轉為支持對美報復性關稅。(圖:Shutterstock)

德國先前傾向與川普政府談判，但現在轉而支持強硬回應，已與長期主張對美報復的法國聯手。

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德國總理默茨 (Friedrich Merz) 周三在柏林接待法國總統馬克宏。法國工業部長費拉奇 (Marc Ferracci) 表示：「我們需要改變談判方式，必須能夠報復。」

歐盟外交官透露：「德國在幾天內態度轉了 180 度。」而且大多數成員國都「希望有籌碼上桌談判」。

「貿易核武」蓄勢待發

負責貿易政策的歐盟執委會高級官員周二與各成員國大使舉行閉門會議，主要議題是歐盟是否應準備啟動「反脅迫工具」(ACI)。

這項被稱為「貿易核武」的機制從未使用過，將賦予歐盟權力阻止美國企業參與公共標案、撤銷智慧財產權保護，並限制進出口。

德法兩國支持使用 ACI，但部分成員國擔心此舉可能引發川普的激烈反應。一名歐盟外交官警告：「那將是核武級回應。」

外交官員強調，啟動 ACI 只是展開調查，不會立即採取措施，形容這是「有分寸的回應，可以是核武，也可以是精準打擊」。

川普威脅升級關稅 歐盟反制措施就緒

川普已拒絕將目前 10% 對等稅率固定化的框架協議，傾向於 15% 或更高的永久最低關稅。歐盟則希望對汽車及零組件的 25% 產業稅率，以及鋼鋁 50% 關稅獲得部分豁免。

歐盟執委會貿易發言人吉爾 (Olof Gill) 周三表示，歐盟優先考慮與美國達成談判結果，但同時也在準備潛在反制措施。歐盟將合併兩套關稅方案，針對超過 900 億歐元的美國年進口商品進行報復。

第一套方案已獲歐盟國家批准，將衝擊 210 億歐元美國年進口商品，包括雞肉和牛仔褲。第二套報復方案針對 720 億歐元美國年進口商品，包括波音 (BA) 飛機和波本威士忌。