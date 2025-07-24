鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 03:00

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美國總統川普近日再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾未積極降息，並主張若將利率下調 3 個百分點，政府將能節省超過 1 兆美元利息支出。不過，德意志銀行周三 (23 日) 發布報告指出，即便撤換鮑爾、強行壓低利率，對債務利息的實際節省效果仍十分有限，甚至可能適得其反。

撤換Fed主席鮑爾也沒用？德銀報告揭川普降息算錯帳(圖：REUTERS/TPG)

利率曲線變動 可能抵銷短期節省

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德銀美國首席經濟學家盧澤提 (Matthew Luzzetti) 與團隊表示，7 月 16 日市場傳出川普準備撤換鮑爾的消息後，短期公債殖利率雖一度下滑，但長期殖利率卻因擔憂通膨而上升。若將這類市場反應視為基準，聯邦政府在 2027 年前僅能節省約 120 億至 150 億美元，與川普所稱的 1 兆美元相差甚遠。

分析指出：「即便短期利率下降，長期利率的升高將抵銷大部分節省效果，整體對債務利息開支的幫助微乎其微。」

升息後債務成本飆升 Fed 官員強調職責非為政府省錢

自 2022 年 Fed 為對抗通膨大幅升息以來，美國政府債務成本持續攀升。2025 財政年前九個月的利息支出已達 9,210 億美元，較前一年增加 6%。舊債到期後發行的新債面臨更高利率，使整體利息負擔壓力上升。

然而，Fed 官員早已表明，央行的職責並非幫助政府節省開支。Fed 理事華勒 (Christopher Waller)6 月曾在《CNBC》節目上表示：「我們的任務是促進就業與維持物價穩定，並不包括為政府提供低廉融資。」

激進降息恐適得其反

德銀團隊指出，若川普如願將基準利率下調至 1%，或許可能改變整體利息支出狀況，但這屬極端情境。團隊計算，若殖利率整體下滑 50 個基點，則至 2027 年可望節省約 780 億美元利息，但即便如此，也不足以改變美國整體債務格局。

報告並警告：「市場對於政策轉向的反應存在高度不確定性，若通膨預期升高，長債利率恐不降反升，最終導致成本增加。」