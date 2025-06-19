鉅亨網編譯段智恆 2025-06-19 02:09

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美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (19 日) 結束為期兩天的政策會議後，決議將基準利率維持在 4.25%-4.50% 區間不變，會後全文聲明如下：

Fed 6月聲明全文+最新經濟預測(圖：REUTERS/TPG)

6 月決策聲明全文

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儘管淨出口波動影響了數據表現，近期指標顯示，經濟活動仍以穩健步調持續擴張。失業率維持在低檔，就業市場狀況仍然穩固。通膨水準則仍略高。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 致力於在長期實現充分就業與 2% 通膨目標。儘管對經濟前景的不確定性有所下降，但仍處於高檔。委員會持續關注其雙重任務兩端所面臨的風險。

為支持既定目標，委員會決議維持聯邦資金利率目標區間在 4.25% 至 4.50% 不變。在評估是否進一步調整利率目標區間的程度與時機時，委員會將審慎考量最新數據、經濟前景變化與風險平衡。委員會也將持續縮減美國公債、機構債券與機構抵押擔保證券 (MBS) 部位。委員會堅定致力於支持充分就業，並讓通膨回到 2% 的目標。

在評估貨幣政策適當立場時，委員會將持續關注最新資訊對經濟前景的影響。若未來出現可能阻礙實現政策目標的風險，委員會準備適時調整貨幣政策立場。委員會的判斷將涵蓋廣泛資訊，包括：就業市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融與國際發展動態。

本次貨幣政策決議由以下委員投票通過：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯 (John C. Williams)、巴爾 (Michael S. Barr)、鮑曼 (Michelle W. Bowman)、柯林斯 (Susan M. Collins)、庫克 (Lisa D. Cook)、古爾斯比 (Austan D. Goolsbee)、傑佛森 (Philip N. Jefferson)、庫格勒 (Adriana D. Kugler)、穆薩林 (Alberto G. Musalem) 、施密德 (Jeffrey R. Schmid) 與華勒 (Christopher J. Waller)。

Fed6 月聲明原文：請點我

6 月經濟預測摘要 (SEP)：

Fed 最新 SEP 顯示，決策官員預估 2025 年美國實質國內生產毛額 (GDP) 成長中位數為 1.4%，低於 3 月預測的 1.7%，顯示經濟活動稍有放緩。失業率預測為 4.5%，比 3 月 4.4% 略有提升。通膨方面，個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE 分別預估為 3.0% 與 3.1%，雙雙遠超 3 月預測的 2.7% 與 2.8%，反映物價壓力仍高於 Fed 的 2% 政策目標。

Fed 對美國 2025 年 GDP 預測。(圖：Fed 官網)

利率方面，根據 Fed 6 月會議公布的點陣圖，多數官員預期 2025 年底的聯邦資金利率將落在 4.0% 至 3.75% 區間、另有部分人的預測落在 4.5% 至 4.25% 區間；在 2026 年部分，利率預測點開始明顯下滑，集中於 4.0% 至 3.25% 區間；2027 年則進一步下探至 3.50% 至 3.25% 為主，但仍有部分決策者集中在 3.75% 至 3.50%、3.25% 至 3.0% 以及 3.0% 至 2.75% 區間。長期中性利率分布則大致集中在 2.75% 至 3.0% 之間，顯示決策委員預期利率將隨通膨回落逐步調整，但政策轉向路徑仍具不確定性。