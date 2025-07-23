鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 22:15

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美國總統川普周三 (23 日) 連發多篇貼文，進一步揭示與日本新貿易協議的內容與談判過程，強調正是藉由「關稅威力」才換得對方罕見讓步，包括全面開放日本市場與大規模對美投資。他還重申，未來對任何國家的關稅政策都將與「是否開放市場」直接綁定，強硬貿易態度不變。

川普連續發文揭對日本談判內幕 關稅換市場成主軸(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 上寫道：「記住，日本現在首次全面開放市場給美國，就連汽車、SUV、卡車，甚至農產品和稻米也不例外，過去這些都是完全不可能的事。這樣的開放市場，帶來的利潤可能與關稅本身一樣龐大，而這一切都是因為我們有『關稅武器』。」

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圖：川普 Truth Social

他稍早的貼文強調，這項與日本的協議可能是「史上最大規模的協議」，將由日本對美國投資 5,500 億美元，而美方可望取得其中 90% 的利潤。他稱此舉「將創造數十萬個就業機會，是美國從未見過的場景」，並指出，日本也將開始對美國支付 15% 的對等關稅。

圖：川普 Truth Social

川普周三最新貼文還透露，日本除了在投資與關稅方面讓步，亦承諾向美國採購數十億美元的軍事及其他設備，並稱「這是美國非常令人振奮的時刻」，特別是雙邊關係仍可維持良好合作。

他表示，自己願意以關稅作為談判籌碼，換取對方市場開放。「我永遠會在對方願意開放市場的情況下降低關稅，如果不開放，就會課更高的稅！」他在貼文中強調，這正是關稅政策的另一種力量，「如果沒有關稅，根本無法讓他們打開市場。」

圖：川普 Truth Social

圖：川普 Truth Social

除了日本，川普也透露印尼已首度同意全面開放市場予美國企業，「這是一筆大生意！我們的企業會賺很多錢。」他並補充，自己始終主張「輸美商品應該永遠零關稅」，進一步突顯其「以關稅換市場」的談判邏輯。

圖：川普 Truth Social

這多則貼文不僅補充了白宮先前釋出的對日協議內容，也進一步展現川普將貿易與政治結合的策略——藉由高關稅威脅爭取實質讓步，並以貼文向選民展現談判成果。

外界預期，隨著 8 月 1 日 30% 懲罰性關稅期限逼近，川普未來幾日將陸續公布與其他國家的進展或施壓手段，藉以強化其「對等貿易」政見，並鞏固其貿易談判成果在選民心中的形象。