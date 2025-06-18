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油價未來誰也說不準！以伊戰事撲朔迷離 分析師也喊「碰運氣」

鉅亨網編譯段智恆


根據《CNBC》周三 (18 日) 報導，隨著以色列與伊朗衝突升溫，能源市場情緒持續緊張，但油價未來走勢卻充滿不確定性，讓分析師也坦言「靠猜的」。從供應中斷風險到地緣政治壓力，各方評估與預測出現分歧，整體市場瀰漫著一層揮之不去的「不安氛圍」。

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油價未來誰也說不準！以伊戰事撲朔迷離 分析師也喊「碰運氣」(圖：REUTERS/TPG)

不確定性籠罩　能源市場如走鋼索

上週五以色列突襲伊朗軍事與核能設施，雙方連日來展開報復性攻擊，戰事快速升溫。美國總統川普周二更要求伊朗「無條件投降」，並警告美方耐心正逐漸耗盡，增添市場對美國可能介入軍事行動的擔憂。

以伊衝突的最大風險之一，是伊朗可能封鎖荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)，此一全球最重要的石油運輸通道一旦中斷，將對全球供應造成劇烈衝擊。

石油經紀商 PVM 的分析師 John Evans 指出，當前市場正逐漸習慣飛彈交火成為「新常態」，但情勢仍極可能失控，「這讓整個市場籠罩在一層焦躁不安的氛圍之下。」

伊朗日前對以色列 Bazan 煉油廠發動攻擊造成損害，作為報復，以色列空襲了全球最大天然氣田「南帕爾斯」(South Pars)，迫使伊朗暫時停產。該氣田由伊朗與卡達共同開發，是波斯灣地區能源命脈之一。

Evans 表示：「油市目前如同其交易商品——油價本身一樣波動多變。就算沒有人能準確預測未來，投資人仍傾向採取偏多防守的部位。」

油價高點？還是新一輪下探？市場分歧加劇

儘管近來油價短線上揚，市場卻對後續走勢意見不一。截至周三午間，布蘭特 8 月交割期油維持在每桶 76.43 美元，美國西德州 7 月交割期油則報每桶 74.86 美元，雙雙震盪整理。

Clean Energy Transition 創辦人 Per Lekander 認為，在以色列襲擊伊朗前，原油市場已有過剩風險，並預期油價將回落至每桶 30 至 50 美元，以逼迫業者削減資本支出。他指出，目前衝突雖推高油價，但戰後情勢穩定後，價格恐再次下探。

不過，市場仍普遍擔憂若戰事再升溫，油價恐快速飆升。《The Schork Report》編輯 Stephen Schork 指出，若波斯灣原油出口遭嚴重干擾，將對油市帶來自 1990 年伊拉克入侵科威特以來最嚴重的衝擊，甚至比 1974 年石油禁運更具威脅。

他預估，油價在未來五周內突破每桶 103 美元的機率為 5%，但若情勢失控、出口中斷，今夏油價飆上 160 美元也不是不可能。

Schork 警告：「我們現在只是暫時平穩，但每個人都在等下一個頭條新聞。任何認為油價不會再漲的人，都是在靠希望，而不是現實。」

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油價預測以色列伊朗以伊衝突荷莫茲海峽川普美國地緣政治能源石油供應中斷風險溢價出口

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