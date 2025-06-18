鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 21:00

‌



根據《CNBC》周三 (18 日) 報導，隨著以色列與伊朗衝突升溫，能源市場情緒持續緊張，但油價未來走勢卻充滿不確定性，讓分析師也坦言「靠猜的」。從供應中斷風險到地緣政治壓力，各方評估與預測出現分歧，整體市場瀰漫著一層揮之不去的「不安氛圍」。

油價未來誰也說不準！以伊戰事撲朔迷離 分析師也喊「碰運氣」(圖：REUTERS/TPG)

不確定性籠罩 能源市場如走鋼索

‌



上週五以色列突襲伊朗軍事與核能設施，雙方連日來展開報復性攻擊，戰事快速升溫。美國總統川普周二更要求伊朗「無條件投降」，並警告美方耐心正逐漸耗盡，增添市場對美國可能介入軍事行動的擔憂。

以伊衝突的最大風險之一，是伊朗可能封鎖荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)，此一全球最重要的石油運輸通道一旦中斷，將對全球供應造成劇烈衝擊。

石油經紀商 PVM 的分析師 John Evans 指出，當前市場正逐漸習慣飛彈交火成為「新常態」，但情勢仍極可能失控，「這讓整個市場籠罩在一層焦躁不安的氛圍之下。」

伊朗日前對以色列 Bazan 煉油廠發動攻擊造成損害，作為報復，以色列空襲了全球最大天然氣田「南帕爾斯」(South Pars)，迫使伊朗暫時停產。該氣田由伊朗與卡達共同開發，是波斯灣地區能源命脈之一。

Evans 表示：「油市目前如同其交易商品——油價本身一樣波動多變。就算沒有人能準確預測未來，投資人仍傾向採取偏多防守的部位。」

油價高點？還是新一輪下探？市場分歧加劇

儘管近來油價短線上揚，市場卻對後續走勢意見不一。截至周三午間，布蘭特 8 月交割期油維持在每桶 76.43 美元，美國西德州 7 月交割期油則報每桶 74.86 美元，雙雙震盪整理。

Clean Energy Transition 創辦人 Per Lekander 認為，在以色列襲擊伊朗前，原油市場已有過剩風險，並預期油價將回落至每桶 30 至 50 美元，以逼迫業者削減資本支出。他指出，目前衝突雖推高油價，但戰後情勢穩定後，價格恐再次下探。

不過，市場仍普遍擔憂若戰事再升溫，油價恐快速飆升。《The Schork Report》編輯 Stephen Schork 指出，若波斯灣原油出口遭嚴重干擾，將對油市帶來自 1990 年伊拉克入侵科威特以來最嚴重的衝擊，甚至比 1974 年石油禁運更具威脅。

他預估，油價在未來五周內突破每桶 103 美元的機率為 5%，但若情勢失控、出口中斷，今夏油價飆上 160 美元也不是不可能。