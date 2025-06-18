鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 21:03

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根據《CNBC》報導，隨著以色列與伊朗之間的衝突持續升溫，伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 周三 (18 日) 對美國發出強烈警告，若美方進一步軍事介入，將招致「無法修復的傷害」，引發外界對中東局勢失控的高度關注。

伊朗嚴詞警告美國勿出兵 中東局勢一觸即發(圖：REUTERS/TPG)

哈米尼嗆聲美國 川普則稱「哈米尼是容易的目標」

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哈米尼周三透過國營媒體表示：「美國若選擇軍事介入，將遭遇無法恢復的損害。這對美國而言將是百害而無一利。」他強調，伊朗人民不是可以被逼迫投降的民族，並指責美國官方近期的言論進一步坐實了外界對美國參與衝突的懷疑。

此前，美國總統川普周二在社群平台 Truth Social 上發文表示，美國對伊朗的耐心「正在耗盡」，並強調哈米尼是個「容易的目標」，儘管當下不會將其「除掉」，但仍要求伊朗「無條件投降」，並警告不允許伊朗對平民或美軍開火。

自上周五以色列針對伊朗核設施發動攻擊以來，雙方已連續數日互射飛彈。根據國際原子能總署 (IAEA) 周三說法，伊朗境內兩處濃縮鈾離心機生產設施已遭擊中，顯示此次攻擊範圍涵蓋伊朗戰略設施。

美國是否出兵成焦點 G7 與市場高度戒備

儘管美國官方此前強調未直接參與衝突，但川普最新發言已引發外界對戰略轉向的揣測。哈米尼指控：「從一開始我們就懷疑美國介入，如今從美方官員嘴裡說出的話，更讓這個懷疑逐漸坐實。」

以色列防長卡茲 (Israel Katz) 周三則在社群平台以詩意語句發文：「一場龍捲風正席捲德黑蘭，這正是專制政權崩潰的樣貌。」強調對伊朗的軍事行動將持續。