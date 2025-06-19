鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-19 04:32

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美國聯準會 (Fed) 週三 (18 日) 公布最新利率決策，一如市場預期利率政策維持不變。儘管對經濟前景的不確定性仍然存在，但已有所減緩。

一文掌握Fed重點決策：川普關稅影響、調高通膨預期、央行內部分歧加大(圖：shutterstock)

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

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重點一：點狀圖顯示央行內部分歧加大

委員會還透過「點狀圖」表示，2025 年底前仍有兩次降息的可能性，預計今年聯邦資金利率將降至 3.9%，與 3 月的預測持平。

官員預計 2026 年還會再降息一次，不過今年 3 月，聯準會預計明年將降息兩次。

(圖片：FOMC)

聯準會官員對利率未來走勢的不確定性持續存在。

週三點狀圖中最引人注目的是，19 位政策制定者中有 7 人預測今年不會降息，較 3 月的 4 人增加，另有兩人預期僅會降息一次，顯示官員間對利率走勢出現更多分歧。

聯準會主席鮑爾在記者會上強調，儘管預測分歧加大，但當前經濟環境不確定性仍高，利率預測應「謹慎以待」，目前政策立場允許聯準會「觀望並等待更多數據出爐」，目前，這只是一個迷霧籠罩時期的預測。

重點二：經濟預測同步調整 更傾向停滯性通膨

最新經濟預測，聯準會將 2025 年核心通膨預估由 2.8% 調升至 3.1%，經濟成長預測則從 1.7% 下修至 1.4%，同時將失業率預期由 4.4% 微幅調升至 4.5%。

(圖片：FOMC)

這反映出聯準會所面臨的兩難處境，即通膨上升通常要求升息抑制過熱，但經濟成長疲軟又可能需要降息刺激。

美國總統川普則多次公開呼籲聯準會降息，批評其反應過慢。

根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員目前預估 9 月降息機率達 74%，高於會前的 66%，全年則預計會有約兩次降息。

重點三：本次聲明與 5 月聲明相比變化不大

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 表示，總體而言，經濟成長「穩健」，失業率「較低」，通膨「略有上升」。

此外，委員會表示對經濟波動和白宮貿易政策陰雲的擔憂有所減輕。

該委員會表示：「經濟前景的不確定性有所減弱，但仍居高不下。委員會正密切關注其雙重使命所帶來的風險。」

鮑爾在記者會上表示，還有時間等待更清楚的結論。「目前，我們最好先等待，了解經濟可能走向的更多情況，然後再考慮調整我們的政策。」

重點四：川普關稅與政策走向 成聯準會觀察重點

聯準會指出，川普政府近期祭出的貿易關稅雖部分延後或縮小規模，但預計仍將對通膨構成壓力。

鮑爾指出，歷史經驗顯示關稅最終會推高消費端價格，「我們知道這會發生，只是時間問題，我們希望看到更多實際跡象後再做決策。」

目前美國就業市場仍保持穩定，失業率維持在 4.2%。聯準會官員認為這也是目前不急於行動的理由之一。

鮑爾表示，穩健的勞動市場提供聯準會更多彈性，得以延後降息時點，避免對抗短期數據波動。

聯準會同時關注其他政策對通膨與經濟的潛在影響，包括國會稅改與支出法案、移民政策收緊及放寬監管等措施。儘管這些政策有望推升溫和推升經濟成長，但也可能擴大赤字並進一步限制部分產業的勞動供給。

市場反應

聯準會暗示不急於降息的偏鷹訊號釋出後，美元幾乎沒有變動，標普 500 指數收盤微跌 0.03%。美股漲勢減弱同時，債市漲幅也隨之減弱。2 年期美債殖利率對聯準會即將採取的行動更為敏感，幾乎抹平先前 7 個基點的降幅。

華爾街分析

北極光資產管理公司投資長 Chris Zaccarelli 表示：「實際上，他們正按兵不動，等著看關稅是否會推高通膨，或者就業市場是否會開始衰退，而他們的雙重使命中哪個部分首先受到影響，就可能決定他們的行動方向，儘管他們的傾向仍然是降息 (或至少保持利率不變，而不是升息)。」

芝加哥 Karobaar Capital 投資長 Haris Khurshid 表示：「鮑爾採取謹慎的策略，他們目前堅持兩次降息，但顯然受到關稅和頑固通膨的困擾，他們沒有急於採取行動。這是一個艱難的處境：經濟成長放緩，通膨持續，地緣政治風險升溫。」

2V Research 創辦人 Dennis DeBusschere 表示，即使聯準會像期貨市場目前預期的那樣等到 9 月才降息，對股市來說也可能並非壞事。

Principal 資產管理公司的 Seema Shah 指出，儘管通膨前景升高，聯準會仍保留今年降息 2 碼的預測，這讓人頗感意外。鑑於經濟前景仍充滿不確定性，聯準會自己也不確定未來會怎麼發展。