鉅亨網編譯段智恆 2025-06-19 00:30

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美國總統川普周三 (18 日) 表示，伊朗錯過與美方就核項目達成協議的良機，但他未明確表態是否計劃加入以色列對伊朗的軍事行動，僅說：「我可能會，也可能不會。」

川普稱伊朗錯失協議良機 對是否動武語帶保留(圖：REUTERS/TPG)

在白宮南草坪接受媒體訪問時，川普對聯準會 (Fed) 利率政策發表談話後，也被問及是否會下令打擊伊朗設施。他語帶保留地回應：「沒有人知道我會怎麼做。」川普指出，伊朗原已安排與美方再次會談，但在日前以色列發動空襲後，局勢急轉直下，他強調：「現在談判，已經太遲。」

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鼓勵以色列「繼續打」 川普未鬆口是否動武

川普透露，他在周二與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 通話時，明確表態「繼續打下去」，但沒有承諾美方是否會參與攻擊行動。專家指出，摧毀伊朗位於福爾多的地下濃縮設施可能需美軍出手，以軍單方面行動難以奏效。

這是川普自周二與國安會議成員會面後，首次就對伊政策做出完整說明。他稍早還在社群媒體上發布「無條件投降」的訊息，要求伊朗全面讓步。

以色列自上周起持續空襲伊朗境內軍事與能源設施，造成至少 224 名伊朗人死亡。伊朗則已向以色列發射約 400 枚彈道飛彈與數百架無人機，造成 24 人死亡、超過 800 人受傷。

伊朗最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 周三警告美國：「美國應該知道，伊朗不是會輕易投降的民族，任何美國軍事行動都將帶來無法彌補的損害。」

川普聲稱，伊朗曾透過外交管道接觸美方，甚至希望安排白宮會面解決衝突，但他已失去耐心。對此，伊朗駐聯合國代表團透過 X(前推特) 否認，稱「沒有伊朗官員會去白宮門口求見」。

國際原能總署：高濃縮鈾下落不明

國際原子能總署 (IAEA) 署長葛羅西 (Rafael Grossi) 同日表示，由於以色列的持續空襲，伊朗 409 公斤、近可製造 10 枚核彈的高濃縮鈾目前下落不明。該批物質原本應在伊斯法罕的地下設施中由 IAEA 封存監控，但德黑蘭曾預告在遭襲擊時將考慮轉移。