鉅亨網編譯段智恆 2025-06-19 00:10

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國際原子能總署 (IAEA) 警告，在以色列對伊朗展開軍事攻擊的情況下，無法確認伊朗高濃縮鈾庫存的確切位置，引發國際社會對核擴散風險的嚴重憂慮。

高濃縮鈾「失蹤」？IAEA：伊朗未通報核料轉移 恐釀核擴散風險(圖：REUTERS/TPG)

IAEA 署長格羅西 (Rafael Mariano Grossi) 周三 (18 日) 接受《彭博》採訪時坦言：「我無法保證那批鈾目前在哪裡。」他指出，依照理論推算，伊朗應有 409 公斤的高濃縮鈾 (約 902 磅)，足以製造 10 枚核彈，其本應儲存在伊斯法罕(Isfahan) 一處地下設施中，並由 IAEA 封存。但德黑蘭曾在先前警告，如果遭到以色列攻擊，將可能移動這批物資。

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由於伊朗核設施目前全面關閉，IAEA 人員無法進場進行例行檢查。葛羅西指出，「在戰爭期間，所有核設施都會關閉，無法進行任何正常活動與監督。」

以色列自上周末以來持續空襲伊朗，包括對伊斯法罕等地的打擊。雖然此舉可能拖慢伊朗持續濃縮新一批鈾的能力，但也使全球無法掌握原有濃縮鈾庫存的真實動向，反而增添核材料被轉移至秘密地點、快速升級為武器級的風險。

IAEA 目前仍透過衛星影像持續監控伊朗核設施，尚未發現鈾庫存遭移動的明確跡象，但強調伊朗至今也未向總署說明，若遇襲將採取哪些「保護措施」，讓外界難以評估實際風險。

根據美國科技資訊辦公室估算，這批高濃縮鈾大約可裝入 16 個高約 91 公分的圓筒，即便伊朗的濃縮設備遭破壞，若核材料遭轉移至秘密設施，仍可能構成重大威脅。