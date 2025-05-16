川普中東行大豐收！美阿AI晶片大單敲定 能源投資翻6倍

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-16 19:25

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美國總統川普周五 (16 日) 在阿布達比宣布，美國與阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 已達成協議，為阿布達比採購美國最先進的人工智慧 (AI) 半導體鋪路。這項協議不僅象徵阿聯邁向全球 AI 重鎮的雄心，也標誌著美阿經貿合作邁入嶄新階段。

史上最大 AI 晶片合約 阿聯布局全球 AI 樞紐

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川普指出，雙方已敲定一項重大合約，未來阿聯將能向美國企業購買全球最先進的 AI 半導體，預計每年可進口多達 50 萬枚輝達 (NVDA-US)H100 晶片，這是目前市場上最尖端的 AI 運算晶片。

此舉將大幅加速阿聯在 AI 基礎設施的布局，協助其打造強大資料中心，支援大型語言模型等 AI 技術的發展。美方則強調，這些晶片的出口將附帶嚴格監管條件，包括要求資料中心由美國企業管理，以降低技術外洩至中國等對手國家的風險。

川普強調：「這筆合約將帶來數十億美元的商機，也讓阿聯在 AI 領域躍升為重要全球玩家。」

能源投資加速翻 6 倍 2035 年上看 4,400 億美元

除了 AI 合作，川普此行還為美國帶回巨額能源投資承諾。阿聯最大產油地阿布達比計劃在未來十年內，將對美國能源產業的投資總額從目前的 700 億美元大幅提升至 4,400 億美元。

阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 執行長賈比爾 (Sultan Al Jaber) 表示，已與多家美國能源企業，包括埃克森美孚 (XOM-US)、西方石油(OXY-US) 和 EOG Resources(EOG-US)等簽訂新投資協議，將投入 600 億美元於上游石油及天然氣開發及新興能源項目。此外，阿聯國際投資機構 XRG 也正規劃大舉投資美國天然氣市場。

賈比爾指出：「我們的合作不僅限於投資，美國企業也將參與阿聯本土的能源開發計畫，深化雙邊產業鏈合作。」

美阿 AI 超級園區正式啟動

白宮同日宣布，美國與阿聯將攜手在阿布達比建設全球最大 AI 園區「人工智慧超級園區」。該設施將由阿布達比科技公司 G42 與多家美國科技巨頭合作興建，占地達 10 平方英里，裝置容量達 5GW。