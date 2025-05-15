美4月PPI創5年來最大單月降幅 Fed降息預期再升溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-15 20:35

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美國勞工統計局 (BLS) 周四 (15 日) 公布數據顯示，4 月生產者物價指數 (PPI) 意外下滑 0.5%，不僅遠低於市場預期的 0.2% 增幅，更創下五年來最大單月跌幅；剔除食品和能源後的核心 PPI 下降 0.4%，同樣創下 2015 年以來最大單月降幅。數據顯示通膨壓力持續減緩，市場對聯準會（Fed）今年降息的預期進一步升溫。

美國 4 月 PPI 意外下滑 0.5%，創下五年來最大單月跌幅。(圖：ZeroHedge)

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進一步分析發現，核心 PPI 中的服務類價格下降 0.7%，為自 2009 年該數據開始統計以來的最大跌幅。這主要受到航空票價、旅館住宿及投資組合管理等服務價格下滑影響。其中，投資組合管理費用大跌 6.9%，航空票價下跌 1.5%，旅館房價則下滑 3.1%。

按年來看，4 月 PPI 年升 2.4%，低於市場預期的 2.5%，前值自 2.7% 大幅上修至 3.4%；同月核心 PPI 年增 3.1%，符合市場預期，前值自 3.3% 上修至 4.0%。整體數據顯示，製造業通膨壓力持續緩解。

4 月核心 PPI 年增 3.1%，也比修正後的 4.0% 大幅降溫，其中核心 PPI 月增率創下 2015 年以來最大單月降幅。(圖：ZeroHedge)

企業吸收成本壓力 關稅影響尚未全面轉嫁

數據同時反映出，美國企業目前大多選擇吸收部分進口關稅帶來的成本壓力，而未大幅將其轉嫁給消費者。根據亞特蘭大聯準銀行的商業通膨預期調查，僅不到五分之一的企業表示能夠完全將 10% 的成本增加轉嫁給客戶。

汽車業者如 Stellantis(STLA-US)提供更多促銷折扣，現代汽車 (Hyundai) 則宣布至少在 6 月前維持車價穩定，以降低消費者對車價大幅上漲的疑慮。不過，零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 則警告，面對高關稅和經濟不確定性，將於本月開始調漲部分商品價格，反映成本壓力。

儘管如此，部分企業擔心調漲價格可能影響銷售表現，因此選擇透過壓縮利潤或提升生產力來因應，這也成為美國經濟能否維持消費動能的關鍵觀察指標。

通膨壓力減輕 市場加碼押注 Fed 降息

美國 4 月 CPI 連續第三個月低於市場預期，已先一步強化市場對 Fed 今年降息的預期。隨後公布的 PPI 數據再度顯示通膨壓力持續減緩，進一步推升市場對降息的押注。受此影響，10 年期美債殖利率下滑至 4.50%，美元指數同步走弱。華爾街交易員普遍預期，Fed 最快可能在 9 月啟動降息，並有機會在年底前進行兩次降息。

儘管美中貿易戰暫時停火，川普政府維持對大部分進口商品的 10% 全面性關稅，並在 90 天內觀察貿易談判進展。市場預期，即便如此，今年核心個人消費支出 (PCE) 物價指數的年增率也將低於原本預期，從先前預估的 4% 下調至約 3.6%。

能源價格連續三個月下跌，也為通膨降溫帶來助力。PPI 報告顯示，食品價格連續第二個月下滑，其中雞蛋價格大跌 39.4%，能源價格則連續第三個月下降，未來幾個月通膨數據有望進一步走低。

能源價格連續三個月下跌，也為通膨降溫帶來助力。(圖：ZeroHedge)

核心通膨壓力減弱 降息時間點受關注

分析師指出，部分 PPI 項目直接影響 Fed 關注的核心 PCE 通膨指標，包括旅遊住宿、航空票價與投資組合管理費用等皆呈現下滑走勢。這將可能導致 4 月核心 PCE 數據進一步放緩。

隨著消費者信心走弱、企業調漲價格意願有限，以及通膨壓力持續減輕，市場對降息的預期已明顯升溫。Fed 將在 5 月底公布的 4 月 PCE 報告中進一步觀察物價走勢，這將成為市場研判降息時程的關鍵依據。

短期內，市場情緒料將持續在「通膨降溫」與「經濟成長放緩」的拉鋸中尋找平衡，投資人需留意政策訊號與即將公布的關鍵經濟數據，以調整投資組合應對潛在波動。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場預估 9 月降息一碼 (25 個基點) 的可能性略高五成、降息 2 碼 (50 個基點) 和維持利率不變的可能性均為兩成左右。