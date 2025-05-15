關稅打壓消費！美4月零售銷售僅增0.1% Fed降息有譜？

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-15 20:47

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美國商務部周四 (15 日) 公布最新數據顯示，4 月零售銷售月增僅 0.1%，大幅低於 3 月上修後的 1.7% 強勁表現，顯示先前因應川普政府關稅政策提前購買的效應逐漸消退，消費動能明顯趨緩。

4 月零售銷售月增僅 0.1%，大幅低於 3 月上修後的 1.7% 強勁表現。(圖：ZeroHedge)

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七大類別商品銷售出現下滑，包括汽車、運動用品和服飾等與進口依存度較高的品項，尤其汽車銷售在前月大幅成長後，4 月出現微幅下降。唯一亮點來自餐廳和酒吧的支出連續第二個月成長，反映服務類消費尚具韌性。

七大類別商品銷售出現下滑。(圖：ZeroHedge)

受物價未調整的影響，4 月零售銷售年增 5.2%，仍接近 2023 年 12 月以來的高點，但若考慮通膨因素，實質年增率僅約 2.8%，與 2022 年 2 月水準相當。

核心零售銷售意外下滑 GDP 成長動能受壓抑

最能反映美國消費支出狀況的「核心零售銷售」(剔除汽車、燃料、建材和餐飲服務) 月減 0.2%，遠遜於市場預期的 0.3% 成長，也反映美國第二季經濟成長開局疲弱。

該數據直接影響國內生產毛額 (GDP) 中商品消費的計算。亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型在數據公布前預估第二季 GDP 成長率可達 2.3%，但隨著更多疲弱數據釋出，該預測值恐面臨下修壓力。

彭博經濟學家認為，包括運動用品和其他雜項商品類別的銷售下降，與這些品項對中國進口依賴程度較高有關，顯示關稅政策對消費行為已產生實質影響。

關稅陰影籠罩 消費者轉趨保守

雖然美中貿易戰近期達成 90 天的暫時停火協議，但市場對未來關稅政策走向依然憂心。川普政府已實施對進口汽車 25% 的關稅，並對中國進口商品徵收高達 145% 的關稅。此外，幾乎所有進口商品都面臨 10% 的全面性關稅，即便在短期降溫後，市場仍擔心通膨壓力可能再度升高。

儘管勞動市場維持穩健、薪資成長仍具支撐，但高關稅及經濟不確定性促使家庭開始縮減非必要支出，如旅遊和娛樂。美國銀行的資料顯示，多數家庭財務狀況尚屬健康，但開始出現更多人僅支付信用卡最低還款額的跡象，顯示部分家庭已面臨財務壓力。

通膨壓力暫時受控 市場關注降息時程

市場關注的另一焦點是通膨走勢與聯準會 (Fed) 貨幣政策前景。即便關稅上升，4 月消費者物價指數 (CPI) 已連續第三個月低於預期，加上生產者物價指數 (PPI) 意外創下五年來最大跌幅，顯示企業多數仍選擇吸收成本壓力，而非將價格轉嫁給消費者。