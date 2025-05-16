川普中東AI晶片交易掀國安爭議 美政府內部分歧白熱化

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 00:30

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根據《彭博》周四 (15 日) 報導，美國總統川普近日在中東展開外交行程，積極促成一系列人工智慧 (AI) 技術交易。然而，這些交易卻在美國政府內部引發激烈爭論。主張對中強硬的「中國鷹派」官員警告，這些未經完善防範措施的交易，恐將美國國家安全與經濟利益暴露於風險之中。

大規模 AI 晶片交易 川普積極布局中東

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川普政府已與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 達成協議，計劃向沙國出售數萬枚來自輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 的 AI 晶片，對阿聯的出貨量更可能超過百萬顆。這些先進晶片主要用於開發與訓練 AI 模型，被視為當前科技競賽中最具戰略價值的資產。

儘管協議中已包含防止中資企業獲取晶片的條款，但部分官員認為相關細節尚未明確且缺乏法律約束力，呼籲在未解決安全疑慮前不應草率推進交易。

國安疑慮升溫 白宮內部分歧擴大

據消息人士透露，美國白宮 AI 顧問塞克斯 (David Sacks) 成為推動這些交易的關鍵人物，並展現出對海灣國家提出的高風險合作提案持開放態度，引發部分官員不滿。塞克斯強調，美國應積極向友邦推廣美製晶片，避免這些國家轉向中國供應商。

然而，國安官員憂心，這種策略將使美國失去對最先進 AI 技術的控制權。即便美中達成貿易協議、下調部分關稅，與中東國家的密切合作仍可能成為中國間接取得先進 AI 技術的管道。

G42 與華為關係惹疑慮 晶片出口恐成漏洞

阿聯最大 AI 企業 G42 過去與中國華為有深厚關係，雖然已宣稱切斷與華為的合作，並與微軟 (MSFT-US) 達成 15 億美元合作協議，但美國官員對其真正立場仍存疑。最新傳出，G42 計劃大舉採購超過 100 萬枚輝達 H100 加速器，這款晶片為輝達的旗艦級 AI 產品，性能頂尖。

美國國會中國問題特別委員會已公開表達對 G42 的疑慮，並警告該交易可能成為美國出口管制政策的重大破口。

輝達與台積電也捲入 美國技術恐外流

中美 AI 競爭白熱化 美政府內部意見分歧

一派官員認為，美國仍擁有技術領先優勢，有足夠的籌碼要求盟友做出更多讓步與安全承諾。而包括薩克斯在內的另一派則主張積極向友邦提供先進晶片，防止市場被中國占據。