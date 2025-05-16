陸上巴拿馬運河要來了！巴西總統魯拉訪陸簽世紀工程 「兩洋鐵路」將改寫南美格局

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-16 15:20

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21 世紀的南美洲正在書寫新的地緣經濟篇章，巴西總統魯拉日前展開訪中行，這位將「巴西製造」與「中國方案」視為南美復興雙引擎的領袖，出席中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，圍繞推進中巴命運共同體建設深入交換了意見。

中巴兩國領導人在會中都提到深化「一帶一路」倡議同巴西發展戰略有效對接，加強基礎設施領域合作。 在「基建聯姻」上，近期巴西提出的「兩洋鐵路」引起廣泛關注。

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中國《京報網》報導，巴西是中國「帶路」倡議在南美的重要夥伴，兩國在礦業、農產品、清潔能源等領域已建立眾多合作專案，而此次公佈的「兩洋鐵路」無疑將成為最具戰略意義和影響力的工程。2023 年，中巴貿易額突破 1800 億美元，是 2000 年 20 億美元的 90 倍，而同期美國與巴西貿易額僅 403 億美元。

根據規劃方案，「兩洋鐵路」東起巴西里約熱內盧州，西至秘魯錢凱港，全長約 6500 公里，其中既有線路約 2600 公里，需要新建線路約 3900 公里。鐵路線途經巴西鐵礦產區「鐵四角」、戈亞斯州農業帶、秘魯安第斯山脈銅礦區等資源核心區，避開雨林核心區，串聯巴西 35% 農業產區，並與中國承建的「東西一體化鐵路」形成鐵路網路，最終對接秘魯錢凱港。

這條連接兩洋的動脈被巴西規劃部長稱「改變國運的黃金通道，這是改變南美洲地緣格局的世紀工程」。鐵路建成後，巴西鐵礦石運抵亞洲的物流時間將從 45 天縮短至 25 天，成本下降 30%，秘魯銅礦年出口量可提升至 200 萬噸。

更深遠的影響在於其戰略價值，繞過美國控制的巴拿馬運河，建構南美資源整合新通道，同時推動中巴貿易人民幣結算比例從 35% 躍升至 68%。

不過，這條鐵路的推進面臨多重挑戰。技術層面，必須征服安地斯山脈 5000 公尺高峰，架設 32 公里長的橋樑跨越亞馬遜支流，開鑿 18 條總長 45 公里的隧道，工程難度堪比青藏鐵路。

地緣政治層上，美國多次警告南美國家勿過度依賴中國，巴西國內環保組織也對線路穿越亞馬孫保護區提出質疑。

但中國企業的因應策略顯示出獨特優勢，在前期勘探中已將地質風險分解為 237 個子課題，創新性提出「模組化施工」方案，可在複雜地形中快速組裝預製構件。

對南美洲來說，這不僅是交通革命更是產業革命。鐵路沿線將新建 8 個智慧物流樞紐，配套產業園將引進中國新能源技術，把巴西大豆加工成食品級原料，將秘魯銅礦提煉為高純度陰極銅。

根據巴西規劃部測算，工程將創造 80 萬就業崗位，帶動沿線 GDP 年均成長 2.3%，推動南美國家出口附加價值提升 40%。

更重要的是，這條鐵路可能成為南美一體化的物理紐帶，促進巴西、秘魯、玻利維亞的資源整合，形成與中國對接的「去美元化」貿易體系。

當「兩洋鐵路」與擴建後的錢凱港形成連動，中國在南美洲的戰略佈局將更具韌性。這條陸上通道與巴拿馬運河形成互補，即便後者遭遇突發封鎖，中國仍可透過鐵路網保障資源供應。