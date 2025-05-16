中東金主挺川普！卡達主權基金十年砸五千億美元投資美國

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 01:30

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根據《彭博》周四 (15 日) 報導，卡達主權財富基金 (Qatar Investment Authority, QIA) 正大舉擴展對美投資。QIA 執行長索瓦迪 (Mohammed Al Sowaidi) 近日宣布，未來十年將向美國市場追加投資 5,000 億美元，幾乎等同於該基金目前 5,240 億美元的資產規模。這項重大投資承諾也成為卡達政府在美國總統川普訪問期間宣布的 1.2 兆美元經濟承諾的核心之一。

聚焦戰略產業 支持川普重振美國工業政策

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索瓦迪表示，這筆龐大投資將聚焦於人工智慧 (AI)、資料中心、醫療健康等領域，同時呼應川普政府的「美國再工業化」政策，進一步強化美國產業基礎。他強調：「我們並非從其他市場撤出，而是加碼投入美國市場，因為當前美國政策環境對長期資本投資更加有利。」

不僅是 QIA，包括沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF)、阿布達比投資局 (ADIA) 及科威特投資局 (KIA) 等中東主權基金，也正積極將資金投入美國市場，引發市場關注可能推高資產價格並加劇投資競爭。

告別小型創投 投資策略轉向大型併購交易

在 2024 年接掌 QIA 後，索瓦迪開始調整基金策略，擴大對大型上市企業的投資並優先考慮規模更大的交易。他指出，這並非「策略轉向」，而是「因應全球變局的進一步演化」。

目前，QIA 已是全球第八大主權基金，擁有包括倫敦哈洛德百貨 (Harrods)、摘星塔 (The Shard) 等高知名度資產。隨著卡達天然氣出口擴張帶來大量財政盈餘，QIA 正準備迎接新一波資本大舉投入。

能源紅利推動資產膨脹 QIA 資產規模直指 9,050 億美元

卡達作為全球最大液化天然氣出口國之一，計劃擴大產能，每年將為國庫帶來逾 300 億美元新收入。研究機構 Global SWF 預測，QIA 資產規模將在 2030 年成長至 9,050 億美元，直逼中東其他主權基金巨頭。

索瓦迪表示，QIA 將在公募市場加大投資規模，並在私募領域積極進行數十億美元的投資交易，特別是在科技與醫療領域保持靈活操作。

卡達強勢布局 私募市場與華爾街資金動能重啟

近年來，由於高利率抑制了全球併購活動，私募基金難以順利退出投資、回籠資金。QIA 的新一輪投資動作將有助於活絡市場資金流動，彌補沙國 PIF 因專注國內投資而減少對全球市場的資金挹注。