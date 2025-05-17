川普減稅法案遭黨內保守派反對 暫未闖關成功

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-17 01:00

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《彭博》周五 (16 日) 報導，美國總統川普主導的大規模減稅與財政法案遭遇重大阻礙，眾議院預算委員會在當天表決中意外否決該法案，反映共和黨內部的強硬保守派對財政支出削減幅度不滿，最終導致法案未能順利闖關。這一結果突顯出川普在推動重大財政政策時所面臨的黨內分歧與挑戰。

強硬派反對支出不足 法案暫時受阻

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該法案原本被視為川普推動「一攬子美麗大法案」(One Big, Beautiful Bill)的重要一環，包含大規模減稅措施及政府開支計畫。不過，共和黨強硬派認為法案在削減醫療補助 (Medicaid) 等政府福利項目上力道不足，最終有 5 名共和黨保守派議員與民主黨站在同一陣線，導致法案以 21 比 16 遭到否決。

這一結果極為罕見，通常委員會階段僅作為法案送交院會前的程序性審查。儘管法案仍可在日後重啟表決，但共和黨內部的分裂已為後續推動立法蒙上陰影。

川普在投票前兩小時透過社群媒體公開施壓，要求黨內團結通過法案，並批評反對派是「愛出風頭的絆腳石」。他強調：「別再說了，把這件事辦成吧！」但最終仍未能阻止法案在預算委員會被否決。

黨內分歧加劇 預算協商陷僵局

面對法案受阻，眾議院議長強生 (Mike Johnson) 承諾將利用本周末協調黨內立場，尋求溫和派與強硬派的妥協方案。溫和派議員希望增加州和地方稅 (SALT) 扣抵額度，以緩解高稅負選區的壓力，而財政鷹派則堅持要求大幅削減政府開支。

強硬派代表、德州共和黨議員羅伊 (Chip Roy) 強調：「沒有人能單方面決定所有內容，這份預算案還有很大不足之處。」同樣反對法案的議員諾曼 (Ralph Norman) 則表示，仍有機會在進一步談判後找到折衷方案，但短期內不會改變立場。