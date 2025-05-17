輝達飆回來了！股價自低點反彈44%、美銀喊買調高目標價

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-17 00:00

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美中貿易降溫 AI 需求強勁推升股價

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此前市場憂心人工智慧 (AI) 開發成本下降會壓縮輝達銷售，但最新財報季顯示，包括微軟、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)與亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨擘，仍持續大舉投入 AI 基礎建設。輝達憑藉在 AI 晶片領域的主導地位，成為這波資本支出擴張的最大受益者。

Brave Eagle Wealth Management 投資長 Robert Ruggirello 表示：「現在正是第二局的開始，AI 投資的比賽還很長，輝達仍是這場比賽的最大贏家。」

技術面轉強 市值飆升至 3.29 兆美元

輝達股價本月已突破 50 日與 200 日移動均線，技術指標持續看多。自 4 月低點以來，輝達市值增加約 1 兆美元，最新市值達 3.29 兆美元，僅次於微軟的 3.37 兆美元，成功超越蘋果重返全球市值第二大。

輝達股價曾在 4 月因市場擔憂 AI 開發競爭加劇與美中貿易摩擦，從歷史高點回落 37%，但隨後市場情緒快速回溫，大型科技企業更進一步上調資本支出預期。根據彭博匯編的分析師預估，微軟、Alphabet、Meta 和亞馬遜等四大科技巨擘在 2026 年的資本支出總額將達到近 3,300 億美元，較今年預估支出增加約 6%。

中東商機崛起 有望年創 50 億美元收入

美銀將輝達目標價從每股 150 美元上調至每股 160 美元，並重申「買進」評等。彭博數據顯示，目前 87% 的分析師建議買入輝達股票，股價距離分析師平均目標價尚有約 20% 的上漲空間，在「美股七雄」中僅次於 Alphabet。

估值回升仍具吸引力 中長期展望樂觀

雖然輝達股價大幅反彈，但目前的本益比估值依然低於過去十年平均水準。根據彭博資料，輝達未來 12 個月的本益比約 28 倍，低於過去十年的平均 35 倍，與標普 500 指數的 21.6 倍相比，估值雖不再低廉，但仍具備成長型股票的吸引力。

輝達預計 2026 會計年度營收將成長 54%，遠高於標普 500 企業預估的 4.4% 成長率。市場高度留意輝達將於 5 月 28 日公布的最新財報，屆時將進一步檢視 AI 業務擴張及中東市場布局的成效。