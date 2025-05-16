傳輝達尋覓上海設研發中心 積極布局中國市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 21:00

‌



消息人士指出，此一計畫在輝達執行長黃仁勳上月突訪中國後加速推進。黃仁勳一向公開表示，中國市場對輝達未來成長至關重要，而這次訪問正值美國進一步收緊對華出口限制之際。美方近期已對輝達 H20 晶片實施新一輪限制，該款晶片是目前輝達唯一可合法銷售至中國的人工智慧 (AI) 晶片。

‌



‌



據悉，黃仁勳訪華期間會晤了中國副總理何立峰與上海市長龔正，並就輝達在中國的長期布局進行交流。輝達計劃在未來兩個月內推出針對中國市場的 H20 晶片降規版本，以維持在當地的市占，面對華為等中國本土企業的競爭壓力。

中國市場對輝達的重要性不言而喻。在截至 1 月 26 日的會計年度中，輝達來自中國的營收達 170 億美元，占公司總銷售額約 13%。不過，受美國出口管制影響，輝達對中國的銷售已減半，市占逐漸被華為等本地競爭對手蠶食。

據了解，上海市政府已表示有意透過減稅等多項優惠政策吸引輝達投資，並考慮提供大面積土地供其設立研發中心。上海作為中國最大的外資企業聚集地，包括特斯拉等國際企業均在此深耕。

黃仁勳近日在接受《CNBC》採訪時表示，中國的 AI 市場未來兩至三年內規模可能達到 500 億美元。若輝達被排除在這一快速增長的市場之外，將是「巨大的損失」。