傳輝達尋覓上海設研發中心 積極布局中國市場
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周五 (16 日) 報導，美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 正積極尋找上海設立研發中心的地點，以因應美國政府對華先進晶片出口限制所帶來的銷售壓力。根據知情人士透露，輝達今年初已展開選址工作，目前主要考察的地點集中在上海閔行區與徐匯區。
消息人士指出，此一計畫在輝達執行長黃仁勳上月突訪中國後加速推進。黃仁勳一向公開表示，中國市場對輝達未來成長至關重要，而這次訪問正值美國進一步收緊對華出口限制之際。美方近期已對輝達 H20 晶片實施新一輪限制，該款晶片是目前輝達唯一可合法銷售至中國的人工智慧 (AI) 晶片。
據悉，黃仁勳訪華期間會晤了中國副總理何立峰與上海市長龔正，並就輝達在中國的長期布局進行交流。輝達計劃在未來兩個月內推出針對中國市場的 H20 晶片降規版本，以維持在當地的市占，面對華為等中國本土企業的競爭壓力。
中國市場對輝達的重要性不言而喻。在截至 1 月 26 日的會計年度中，輝達來自中國的營收達 170 億美元，占公司總銷售額約 13%。不過，受美國出口管制影響，輝達對中國的銷售已減半，市占逐漸被華為等本地競爭對手蠶食。
據了解，上海市政府已表示有意透過減稅等多項優惠政策吸引輝達投資，並考慮提供大面積土地供其設立研發中心。上海作為中國最大的外資企業聚集地，包括特斯拉等國際企業均在此深耕。
黃仁勳近日在接受《CNBC》採訪時表示，中國的 AI 市場未來兩至三年內規模可能達到 500 億美元。若輝達被排除在這一快速增長的市場之外，將是「巨大的損失」。
自 2022 年以來，美國政府持續以國安疑慮為由，限制輝達最先進晶片出口至中國，防止相關技術被用於軍事用途。然而，輝達仍致力於透過本地化布局與降規產品維持在中國的市場地位。
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