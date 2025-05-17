Temu、Shein失寵！美國人開始「報復性買本土貨」

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-17 03:00

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根據《彭博》周五 (16 日) 報導，美國政府關閉「小額豁免」(de minimis)政策後，中國電商平台 Temu 與 Shein 的成長動能急速下滑，美國消費者支出明顯轉向本土百貨與折扣服飾品牌。受惠於這波消費行為轉變，梅西百貨 (Macy’s)(M-US)、柯爾百貨(Kohl’s)(KSS-US) 與 Gap(GAP-US)等零售商迎來久違的銷售提振。

關稅新政重創 Temu 與 Shein

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消費研究機構 Consumer Edge 的數據顯示，今年 4 月美國宣布取消「小額豁免」關稅政策後，Temu 與 Shein 的消費者支出大幅萎縮。該政策原本允許價值 800 美元以下的海外貨品免徵關稅，但美國總統川普 4 月宣布自 5 月 2 日起終止這項優惠，立即衝擊兩大中國電商平台的流量和銷售。

數據顯示，Temu 在 3 月的每日活躍用戶達 5,800 萬人，但 5 月已驟降至 4,120 萬人；Shein 的用戶也從 2,920 萬人降至 2,550 萬人。受到政策衝擊，兩大平台快速減少廣告投放，Temu 甚至僅推銷已運抵美國、不受新關稅影響的商品。

美國消費者支出回流本土零售商

Consumer Edge 進一步分析發現，停止使用 Temu 和 Shein 的美國消費者，將原先的網購預算大舉轉向本土百貨與服飾折扣通路。其中，梅西百貨旗下的布魯明黛 (Bloomingdale’s)、柯爾百貨，以及 Gap 的 Old Navy 等品牌最受青睞。

調查顯示，原先 Temu 客戶平均每筆訂單約 30 美元，Shein 客戶約 50 美元，這部分消費正逐漸流入美國零售市場。消費行為分析顯示，Temu 用戶偏好百貨公司多樣化的商品選擇，而 Shein 的消費者則轉向折扣服飾品牌尋求價格優勢。

Consumer Edge 副總裁 Michael Gunther 表示：「這是關稅政策變化下，消費行為轉變的早期信號。事實上，即便在川普宣布新關稅措施前，美國整體消費成長就已開始放緩。」

本土零售業迎來短期利多

隨著消費者回流，Gap 預期今年銷售成長可達 2%，儘管該公司約 10% 的服飾仍來自中國。梅西百貨則計劃未來兩年關閉 86 家表現不佳的門市，集中資源投資於表現強勁的核心據點。柯爾百貨也正進行門市調整，並於 5 月撤換 CEO，尋求營運轉型。