15億美元投資越南！川普家族這波布局你看懂了嗎？

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 20:30

‌



根據《路透》周五 (16 日) 報導，美國總統川普家族企業「川普集團」(Trump Organization)與越南合作夥伴 Kinhbac City 的合作計畫獲得越南政府正式批准，雙方將在越南投資總額達 15 億美元，興建高爾夫球場、飯店及住宅等大型不動產開發項目。

此案被視為川普家族在東南亞市場的重大布局，也引發外界關注其在當前美越貿易談判背景下的戰略意圖。

‌



‌



根據越南國營《青年報》(Báo Tuổi Trẻ)報導，這項大型投資計畫將於本季啟動，並持續至 2029 年第二季，預計在總面積約 990 公頃（約 2,446 英畝）的土地上打造包括高爾夫球場、渡假村、飯店以及現代化住宅區的綜合設施。該報導援引由越南副總理陳紅河 (Trần Hồng Hà) 簽署的官方文件指出，這項開發案已獲政府核准。

Kinhbac City 去年 10 月已對外宣布與川普集團的合作計畫，雙方預計將在越南開設最多 4 座高爾夫球場及相關酒店設施。依據規劃，首批兩座高爾夫球場預計於 2027 年中啟用。

目前川普集團及越南政府尚未針對此項投資案發表進一步評論。然而，這項批准正值美越貿易談判關鍵時刻，外界認為可能有助於緩解越南面臨的貿易壓力。美國近期已對越南部分出口產品提出高達 46% 的關稅威脅，而越南作為全球重要的製造業和出口基地，正努力避免美方祭出重稅措施，以維持出口競爭力。