〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 標普500指數力拚五連漲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-16 21:42

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美股主要指數周五 (16 日) 開盤漲跌互現。不過美股本周氣勢如虹，在美中暫時調降關稅、通膨數據趨緩，以及市場期待美國經濟能避開衰退的樂觀情緒帶動下，標普 500 指數早盤小幅走高，挑戰連五日上漲紀錄，有望創下今年最佳單周表現之一。投資人正留意即將公布的美國消費者信心數據及川普推動的大規模減稅法案進展。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.03%，費城半導體指數跌近 0.6%。

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標普 500 期貨上漲 0.3%，本週迄今累計上漲 4.5%，市場預期聯準會今年可能降息兩次的猜測進一步推升股市買氣。歐洲股市也表現穩健，斯托克 600(Stoxx 600) 指數連續第五周上揚，投資人情緒明顯回暖。

隨著美中關係趨緩，美股重回投資人青睞，市場情緒幾乎已擺脫上月大幅回檔的陰霾。不過，儘管短期情緒好轉，貿易戰走向與關稅對美國經濟的影響仍存不確定性。

Jefferies International 首席經濟學家 Kumar 表示：「目前風險性資產仍有上行空間，但我們預計進入 6 月、7 月後，隨著硬經濟數據轉弱，市場將開始轉趨謹慎。」

美元持續承壓，兌主要貨幣連續第二個交易日走弱，日元和瑞士法郎等避險貨幣受惠走強。摩根大通與德意志銀行的策略師均看空美元，預期美元將進一步回落。選擇權市場對美元的看空情緒更達到五年來最負面水準。

Safra Sarasin 銀行首席經濟學家 Junius 指出：「即使表面上的宏觀不確定性下降，但實際上舊有問題並未完全解決。不能排除關稅再度上升的可能性，美國政府也尚未真正調整其貿易目標。我們對美元能否回升持懷疑態度。」

美國 10 年期公債殖利率續跌，本周四已大幅下滑 10 個基點，市場對 Fed 降息預期升溫。投資人也正關注美國預算談判進展及潛在的大規模減稅計畫，可能對財政赤字帶來影響。

亞洲方面，日本經濟自一年來首度出現萎縮，在尚未完全感受到美國新一輪關稅衝擊前，經濟已展現出脆弱跡象。日元兌美元升值 0.2%，至約 145 日元兌 1 美元。日本央行最鴿派的官員中村豐明 (Toyoaki Nakamura) 警告，應避免過快升息，以免影響經濟復甦。

截至台北時間周五（16 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.58%，至每股 135.61 美元

根據《路透》周五報導，美國晶片大廠輝達正積極尋找上海設立研發中心的地點，以因應美國政府對華先進晶片出口限制所帶來的銷售壓力。根據知情人士透露，輝達今年初已展開選址工作，目前主要考察的地點集中在上海閔行區與徐匯區。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 3.81%，至每股 63.63 美元

Wegovy 製造商諾和諾德 (Novo Nordisk) 周五表示，執行長約根森 (Lars Fruergaard Jørgensen) 即將辭職，因最近市場面臨挑戰。這家丹麥製藥巨頭表示，約根森將繼續留任「一段時間，以支持向新領導層的平穩過渡」。該公司還補充說，正在尋找繼任者，並將在適當的時候發布公告。消息公布後不久，該公司股價下跌 1.8%。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.47%，至每股 450.99 美元

微軟主動提出將 Office 365 和 Microsoft 365 軟體套件從其 Teams 職場通訊應用程式中抽離，以解決歐洲監管機構的競爭擔憂。歐盟執行機構歐盟委員會周五表示，微軟承諾解決人們對 Teams 與其廣泛使用的生產力工具如 Word 和 Outlook 捆綁銷售的擔憂。

花旗 (C-US) 早盤股價下跌 0.61%，至每股 75.50 美元

《路透》周五報導，美國銀行巨花旗集團正大幅調整其資訊科技 (IT) 外包策略，計劃在中國裁撤多達 200 個 IT 外包職位，以加強全球風險管理和資料治理。此舉凸顯花旗在去年遭美國監管機構處以 1.36 億美元罰款後，積極改善數據管理問題的決心。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月密大消費者信心指數初值預期 53.1，前值 52.2

華爾街分析：