美國4月單戶住宅開工與建照雙降 租屋時代回歸

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-16 22:10

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綜合外媒周五 (16 日) 報導，美國 4 月住宅市場表現疲弱，單戶住宅開工率和營建許可數量雙雙下滑，高利率與關稅壓力持續打擊房市需求。儘管多戶住宅建設需求增加，仍難掩整體房市降溫態勢，市場再度出現「租屋時代回歸」的跡象。

單戶住宅開工放緩 建商調降「先建後售」規模

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美國商務部數據顯示，4 月新屋開工經年率換算成長 1.6%，達到 136 萬戶，主要受多戶住宅建設成長 10.7% 帶動。然而，單戶住宅開工下滑 2.1%，折合年率降至 92.7 萬戶，創去年 7 月以來新低。

4 月新屋開工經年率換算成長 1.6%，達到 136 萬戶。(圖：ZeroHedge)

4 月新屋開工經年率換算成長達到 136 萬戶，主要受多戶住宅建設成長 10.7% 帶動。(圖：ZeroHedge)

4 月單戶住宅開工下滑 2.1%，折合年率降至 92.7 萬戶，創去年 7 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

建商持續降低無買家即開工的「Spec Homes」規模，以避免過高庫存風險。大型建商 PulteGroup 已在第一季將開工數調降 10%，並減少平價住宅比重，轉向利潤較高的客製化住宅，以因應原物料價格不穩和關稅帶來的成本壓力。

建照大幅下滑 房市前景黯淡

4 月單戶住宅建照數下降 5.1%，跌至 92.2 萬戶，創近兩年新低，透露未來數月新屋開工將進一步放緩。多戶住宅建照也下滑 4.4%，整體市場對未來房市展望偏向保守。

4 月單戶住宅建照數下降 5.1%，跌至 92.2 萬戶，創近兩年新低。(圖：ZeroHedge)

根據全美住宅建商協會 (NAHB) 調查，建商信心指數已降至 2023 年底以來低點，高達 78% 的建商坦言，由於關稅與成本不確定性，近期難以調整房價策略。分析師指出，在庫存高企、貸款利率逼近 7% 之際，房市前景難言樂觀。

租屋需求增溫 「租屋時代」再現