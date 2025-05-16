傳花旗大砍中國IT外包人力 預計裁撤200人

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 19:40

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《路透》周五 (16 日) 報導，美國銀行巨花旗集團 (C-US) 正大幅調整其資訊科技 (IT) 外包策略，計劃在中國裁撤多達 200 個 IT 外包職位，以加強全球風險管理和資料治理。此舉凸顯花旗在去年遭美國監管機構處以 1.36 億美元罰款後，積極改善數據管理問題的決心。

知情人士透露，本周已有約 100 名中國 IT 外包人員接獲不續約通知，另有約 100 人預計將於近期陸續收到解雇通知。這些人員主要隸屬於花旗於 2002 年設立的全資子公司「花旗集團服務與科技中國公司」(CSTC)，該單位目前約有 3,000 名員工，但不清楚其中有多少為外包人員。

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CSTC 負責支援花旗集團在全球 20 個國家和地區的業務，包括紐約、倫敦和香港等主要金融中心。雖然裁員集中於外包人力，但花旗強調，此舉不會影響其在中國市場的業務戰略與對當地及全球客戶的承諾。

根據路透取得的內部簡報，花旗科技部門負責人 Tim Ryan 今年稍早曾告訴員工，集團計劃將 IT 部門外包人力的比例，從目前的 50% 大幅下降至 20%，同時提升自有技術團隊的規模。該簡報指出，花旗計劃於 2024 年內將全球科技人力從 4.8 萬人增至 5 萬人，以強化核心技術實力。

在中國市場，花旗已針對受影響的外包員工提供遣散方案，將依據其年資發放補償金。花旗在聲明中表示，公司會持續檢視人力資源策略，所有固定期限合同的續約與否，將依法合規辦理，並承諾全力協助受影響員工。

花旗此舉也反映出全球金融機構逐步降低對中國作為 IT 與服務外包基地的依賴。隨著成本上升、地緣政治風險加劇及新法規限制，多家機構已調整在華業務規模。去年 10 月，英國資產管理公司富達國際 (Fidelity International) 也曾裁撤位於中國大連的技術與營運中心約 500 個職位。