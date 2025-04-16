〈美股早盤〉輝達重挫逾5% 拖累科技股走跌 主要指數齊開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-16 21:46

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美股主要指數周三 (16 日) 開低，那斯達克指數領跌，科技股板塊承壓，整體投資情緒轉保守。此前輝達警告，美國對中國晶片出口新管制，將面臨高達 55 億美元的帳面虧損，市場憂心美中貿易緊張再升級。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 300 點或近 1.8%，標普 500 指數跌 1.0%，費城半導體指數跌逾 3.4%。

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美國 3 月零售銷售數據符合市場預期，但未能提振市場情緒，美股盤前延續跌勢，特別是在科技股受中美晶片爭端衝擊下走弱，拖累大盤。

美國商務部最新數據顯示，3 月零售銷售月增 1.4%，符合經濟學家預期，並創下兩年來最大增幅，顯示消費者支出依然穩健。

不過市場關注焦點仍集中在晶片巨頭輝達 (NVDA-US)，該公司周一已收到美國政府通知，指出其針對中國市場設計的 H20 人工智慧(AI) 晶片未來出口中國將須取得長期有效的出口許可。美方理由為此類晶片可能被用於中國的超級電腦，構成國安風險。

輝達已警告，這項禁令將導致公司本季度認列約 55 億美元庫存與訂單損失，消息令其盤前股價大跌約 6%。受此影響，整體科技板塊氣氛轉空，連帶使荷蘭晶片設備商艾司摩爾 (ASML) 在訂單數據不如預期下大跌，拖累歐洲科技股走弱。

瑞穗銀行經濟與策略主管 Vishnu Varathan 指出，這波針對輝達的出口限制對市場信心造成雙重打擊。「首先，這突顯出川普關稅政策的變化無常，連先前的特許也能被迅速撤銷；其次，這也表明中美關係表面雖平靜，實則仍暗潮洶湧。」

儘管美國經濟基本面仍表現穩健，但科技股的高估值與地緣政治風險仍可能令市場短期承壓。投資人將密切關注接下來鮑爾的談話內容，尋求對利率政策走向的更多線索。

截至台北時間周三（16 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 5.63%，至每股 105.88 美元

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 1.59%，至每股 153.83 美元

Google 在英國被起訴，索賠金額超過 50 億英鎊。這家美國科技巨頭遭控濫用其線上搜尋市場「近乎完全的主導地位」來抬高價格。周三在英國競爭上訴法庭提起的集體訴訟指出，Google 濫用其地位來限制競爭搜尋引擎，進而鞏固其市場主導地位，並使自己成為線上搜索廣告的唯一選擇。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 5.73%，至每股 644.00 美元

荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾 (ASML) 公布的訂單數據遜於預期，該公司表示美國新貿易限制帶來的不確定性可能影響其關鍵晶片製造設備的需求。艾司摩爾第一季淨銷售額 77.4 億歐元(預期 78 億歐元)，淨利 23.6 億歐元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月零售銷售月增率報 1.4%，預期 1.3%，前值 0.2%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.7%

美國 3 月工業生產指數月增率報 - 0.3%，預期 - 0.2%，前值 0.8%

華爾街分析：