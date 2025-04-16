關稅陰影下搶購式消費！美3月零售銷售激增1.4% 創兩年來最大增幅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-16 20:41

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美國商務部周三 (16 日) 公布的數據顯示，3 月零售銷售月增 1.4%，創下兩年來最大增幅，略高市場預期的 1.3%，遠高於 2 月的 0.2%，主因為消費者趕在汽車與進口商品即將面臨高額關稅前大量採購。此數據未經通膨調整，顯示「搶購潮」對整體零售活動帶來顯著提振。

3 月零售銷售月增 1.4%，創下兩年來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

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3 月扣除汽車後的銷售仍上升 0.5%，反映出消費動能不僅限於車市。市場普遍認為，這波強勁成長與總統川普即將實施的 25% 汽車關稅有關，該措施已於 4 月初上路，汽車零件的稅負則將於 5 月 3 日前生效，預計將推高車價數千美元。

汽車類別以外，建材、體育用品、電子產品等品項銷售也有亮眼表現，許多商品來自中國，目前正面臨高達 145% 的懲罰性關稅。零售數據中的 13 大類別中有 11 類呈現成長，顯示購物熱潮相當廣泛。

零售數據中的 13 大類別中有 11 類呈現成長，顯示購物熱潮相當廣泛。(圖：ZeroHedge)

3 月核心零售銷售 (不含汽車、油品、建材與餐飲) 月增 0.4%，略低於預期的 0.6%，但仍為美國國內生產毛額 (GDP) 中個人消費項目的重要支撐。根據美銀 (BAC-US) 數據，儘管高所得家庭仍維持消費力，低收入群體則面臨更大壓力，尤其是在非必要性服務支出方面明顯下滑。

然而，分析師也提醒，這波成長可能只是短期現象。關稅造成的「提前消費」可能在未來幾個月造成銷售下滑。同時，由於數據未調整物價因素，部分銷售增幅可能來自價格上升，而非實際銷量成長。

消費者信心方面亦不容樂觀。根據最新調查，美國民眾對未來通膨預期達到 1981 年以來最高，加上股市震盪與聯邦大規模裁員，導致信心跌至近三年新低。高收入者也可能因投資組合縮水而轉趨保守。

此外，3 月餐廳與酒吧支出亦大幅上升 1.8%，為自 2023 年 1 月以來最大增幅，反映部分服務業也受益於這波預期性消費。

聯準會 (Fed) 官員目前則採取觀望態度，評估關稅對物價與經濟的真實影響。一些決策者認為關稅衝擊將是一次性，但也有聲音警告此舉可能對成長與通膨造成深遠影響。