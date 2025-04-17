Fed哈瑪克：政策應維穩 等待更多經濟數據

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 00:50

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克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周三 (16 日) 表示，在目前經濟前景高度不確定的情況下，聯準會 (Fed) 有充分理由維持利率不變，以觀察貿易政策與其他經濟變數對成長與通膨的實際影響。

哈瑪克在俄亥俄州哥倫布一場經濟論壇發表談話時指出：「隨著我們雙重使命 (穩定通膨與促進就業) 的兩端都面臨壓力，目前維持貨幣政策穩定，是平衡高通膨與疲軟勞動市場風險的合理作法。」

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她強調，在數據尚未明朗之前，貿然調整政策可能適得其反，現階段應優先等待更多數據釐清局勢。

哈瑪克並不具備今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票權，但其立場仍受到市場關注。她指出，美國政府近期對貿易、移民與監管政策的重大調整，特別是加徵關稅，進一步升高經濟前景的不確定性，這也使得制訂適當的貨幣政策更具挑戰性。

目前 Fed 基準利率區間維持在 4.25% 至 4.5%，儘管部分官員曾預測今年內可能啟動降息，但隨著通膨預期回升、成長前景受壓，市場對降息幅度與時點出現分歧。

哈瑪克表示，目前政策已處於「適度緊縮」水準，有助於抑制仍高於 2% 目標的通膨。她並指出近期金融環境已明顯收緊，包括股債齊跌、信用利差擴大與長期利率上升，這些都可能對實體經濟造成拉力。

對未來政策路徑，她提出三種可能發展：

若經濟放緩、通膨回落，聯準會可考慮快速降息。

若就業穩健、通膨持續上升，可能需採取更緊縮的政策路徑。

若高通膨與就業下滑並存，將出現棘手的政策取捨。