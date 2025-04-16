美國突祭禁令！輝達未預警客戶 中國H20訂單恐全數泡湯

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 19:45

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根據路透報導，輝達在 4 月 9 日收到美方通知，表示 H20 晶片未來出口中國需取得許可證，並於 4 月 14 日確認該規範為「無限期」有效。

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H20 晶片原為輝達因應 2022 年美國對華高階晶片禁令後所推出的「合規版本」，規格略低於 A100 與 H100 等旗艦 AI 晶片，但在 AI 推理 (Inference) 效能上具競爭力且價格相對親民，受到中國科技業者青睞。據悉，光是今年初至今，H20 已累積中國客戶訂單高達 180 億美元。

然而，突如其來的禁令使中國主要雲端與科技巨擘措手不及。一名知情人士指出，直到禁令公告當天，部分客戶仍期待年底前收貨。輝達中國業務團隊似乎也未提前獲知消息。

輝達表示，公司將在 2025 年第一季 (截至 4 月 27 日) 提列高達 55 億美元的損失，主要來自於 H20 晶片庫存、採購承諾與相關儲備。此舉凸顯出口限制對輝達在中國市場所帶來的重大衝擊。根據輝達財報，去年中國市場營收達 170 億美元，占總營收約 13%。

美國商務部則指出，該限制是基於國安考量，尤其針對可能用於建造超級電腦的晶片。儘管 H20 的計算能力低於禁售的高階晶片，但其高速記憶體與連接性仍具潛在風險。華盛頓智庫「進步研究院」(Institute for Progress) 認為，中國企業如騰訊與新創公司深度求索 (DeepSeek) 已可能違規使用 H20 晶片建造訓練大型語言模型的超級電腦。

面對美國政策的強硬升級，外界普遍認為中國本土 AI 晶片供應商，尤其是華為，將從中受惠。新加坡 White Oak Capital Partners 投資總監 Nori Chiou 指出：「美方封鎖 H20，等同迫使中國客戶轉向華為等本土供應商，長期來看將加速中國 AI 晶片自立自強的發展。」