美禁售H20晶片引爆拋售潮 輝達與ASML市值蒸發逾1550億美元

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-16 20:00

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美國政府最新升級對中國的 AI 晶片出口限制，禁止輝達 (NVDA-US) 專為中國市場打造的 H20 晶片出口，消息一出，全球半導體產業與科技股應聲重挫，單是輝達與荷蘭晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 兩家公司市值即蒸發超過 1,550 億美元，反映出市場對中美科技戰持續升溫的擔憂。

輝達表示，由於美國政府突襲式的禁令，公司將在第一財季 (截至 4 月 27 日) 認列約 55 億美元的庫存與採購相關損失。該禁令同時涵蓋超微 (AMD-US) 的 MI308 與其他具備類似效能的晶片。消息公布後，輝達股價在美股盤前交易一度下挫達 7.1%；AMD 股價也重跌逾 6%，美光 (MU-US)、博通 (AVGO-US) 與英特爾 (INTC-US) 則跌幅介於 2% 至 4%。

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據分析師估計，中國市場為輝達去年營收貢獻高達 17 億美元，占比超過 13%，此禁令將嚴重衝擊其在華業務。摩根士丹利分析師指出：「我們預期 H20 會受到限制，但此次管制來得突然，加上庫存減記，顯示市場對 H20 未來營收預期原本偏高，將進一步衝擊財報表現。」

全球科技股也受到波及。艾司摩爾公布財報雖達營收預期，但新增訂單數量不如市場預期，且對於 2025 年與 2026 年展望保持保留態度，並坦言難以評估美中貿易關稅影響。艾司摩爾股價一度下跌 7.6%，拖累歐洲斯托克 600 科技指數下跌 2.2%。

分析人士認為，人工智慧 (AI) 熱潮雖尚未結束，但目前多重不確定性，包括出口禁令、地緣政治與利率變動，已讓科技企業難以持續大規模投入資本支出。Saxo 投資策略主管 Jacob Falkencrone 指出：「AI 驅動的擴張可能正進入冷卻期，Google、輝達與微軟 (MSFT-US) 等企業的資本開支是否延續已成市場焦點。」

亞洲科技股同樣承壓，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 股價下跌 2.5%、南韓 SK 海力士跌 3.7%、日本半導體設備商 Advantest 重挫 6.6%。中概股方面，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 在美股盤前跌 2.2%、百度 (09888-HK)(BIDU-US) 下挫 1.5%。

儘管 H20 為「降規版」AI 晶片，刻意避開美國既有出口限制，但由於其仍具備高速記憶體連接能力，美方擔憂其被用於中國的超級電腦建設，因此決定進一步封鎖。分析師 Stacy Rasgon 批評此舉「毫無意義」，認為只會將市場拱手讓給中國對手如華為。

另一方面，部分中國半導體股票逆勢上揚。華虹半導體 (01347-HK) 上漲 0.6%，中微公司 (688012-CN) 上揚 2.5%。瑞聯銀行 (Union Bancaire Privee) 董事 Vey-Sern Ling 指出：「H20 禁令不會壓制中國 AI 創新，反而可能加速本土晶片的採用與成長。」