傳雷諾董事長將離開日產董事會 高層震盪未歇

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 20:20

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彭博周三 (16 日) 援引知情人士消息報導，雷諾汽車公司 (Renault SA) 董事長盛納德 (Jean-Dominique Senard) 即將離開日產汽車 (Nissan Motor) 的董事會，這一變動延續了日產在經歷未能與本田合併後的領導層重組。除此之外，雷諾的另一位代表 Pierre Fleuriot 也將辭去日產董事會職位，雷諾將為兩者選擇新的接任者。

知情人士表示，雷諾新任命的董事將參與日產未來的重大決策，協助日產新任執行長皮諾薩 (Ivan Espinosa) 改善公司財務狀況，並尋求穩定公司的合作夥伴關係。由於這一事項涉及私密訊息，這些消息來源要求匿名。

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目前，日產和雷諾的發言人尚未對此事作出公開回應。

盛納德於 2019 年加入日產董事會，此前日產的前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 因貪污指控被逮捕，並且在戈恩被捕後主導了日產公司治理的改善。盛納德曾參與推動日產重組其領導團隊，並轉向新的監事會結構。Fleuriot 則於 2020 年加入日產董事會。

此次變動恰逢日產在美國和中國市場銷售大幅下滑的背景下進行。為應對不斷下滑的銷售，日產正在削減員工和生產，並計劃償還明年到期的創紀錄債務。皮諾薩於本月接替內田誠 (Makoto Uchida) 成為日產執行長，並進行全面的管理層重組，其中包括任命新的技術和生產主管。

自從 2018 年戈恩被迫下台後，日產便陷入了接二連三的危機，該公司仍在努力應對內外挑戰。

盛納德曾在今年 3 月表示，與本田的合併談判以「極其迅速且有些殘酷」的方式結束，並指出該交易並不符合雷諾的利益。儘管如此，雷諾仍是日產最大的股東，儘管兩家公司已逐漸放開了長達數十年的聯盟關係。