日產汽車暫停九州工廠部分生產 美關稅政策引連鎖反應
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 19:40
根據路透周二 (15 日) 報導，為因應美國新一輪針對進口車的關稅政策，日本汽車製造商日產汽車 (Nissan) 計劃在 5 月至 7 月期間削減其暢銷車款 Rogue SUV 在日本的生產量，成為最新一家因全球供應鏈重組而調整生產策略的跨國車廠。
一位不願具名的知情人士透露，日產將在其位於日本九州的工廠減產約 13,000 輛 Rogue，占該款車今年第一季在美國銷量 (62,000 輛) 逾五分之一。該工廠為日產在日本最大的生產基地。
據了解，這次減產將導致九州廠在 5 月至 7 月期間縮短工時，部分日子甚至將完全停工。不過，該工廠仍將維持每日兩班制的基本運作。日產將視關稅政策的後續發展，再次評估後續生產計畫。
此舉與美國總統川普近期對海外生產汽車加徵 25% 關稅的政策密切相關。川普聲稱，這項措施將促進美國本土製造與就業。然而，對於以出口為導向的車企來說，這無疑為全球供應鏈帶來巨大挑戰。美國是日產最大的單一市場，去年銷售量中超過四分之一來自美國，且其中許多車輛在日本與墨西哥生產。
Rogue 是日產在美國最暢銷的車型，去年銷量接近 24.6 萬輛，占該品牌在美銷售的四分之一。除了日本外，日產也在美國田納西州的士麥那 (Smyrna) 工廠生產該車型。
日前，日產才剛宣布撤回一項原訂在士麥那減產的計畫，維持 Rogue 的兩班制生產，反映該公司正在靈活應對政策變化。
日產在聲明中表示，正在全面檢視其生產與供應鏈運作，尋求更高效率與可持續發展的解決方案。該公司說：「我們將審慎而有策略地應對這些短期與長期影響，並以維護勞動力與產能為優先考量。」
其他車廠也正在調整策略以因應美國新關稅。Stellantis(STLA-US) 已暫停其在墨西哥與加拿大的一座工廠運作，影響到美國境內 5 家關聯設施，並暫時裁員約 900 名美國員工。
本田汽車 (Honda) 則宣布，未來將把 Civic 油電混合車的生產地點從墨西哥遷至美國印第安納州，以避免潛在的關稅影響。
事實上，早在這波關稅政策前，日產便已著手進行全球產能削減計畫，目標削減約 20%。新任執行長艾斯皮諾薩 (Ivan Espinosa) 正承受著重整北美業務壓力，尤其是在美國市場表現因車型老化與油電混合車缺乏而持續低迷。剛結束的會計年度中，日產已三度下調獲利預測。
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