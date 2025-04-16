現代汽車執行長：關稅雖升溫 車價短期不會大幅調漲
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 02:30
現代汽車執行長穆尼奧斯 (José Muñoz) 周二 (15 日) 表示，儘管美國關稅政策升溫引發全球貿易緊張，但未來幾個月汽車價格預期將維持穩定。他強調，汽車製造商有意避免市場震盪，確保消費者信心與銷售表現。
穆尼奧斯接受彭博採訪時說：「我不認為車價會一夜之間大幅上漲，最終還是市場決定一切。」
這番言論緩解了外界對美國總統川普加徵關稅後，汽車價格可能急漲的擔憂。根據 Anderson Economic Group 本月發布的報告指出，新一輪關稅可能使入門款車輛成本增加約 2,500 美元，而進口豪車甚至可能暴增至 2 萬美元。
穆尼奧斯指出，關稅對高檔車款的影響相對較小，因為這類買家對價格敏感度較低。相較之下，汽車品牌可能需犧牲部分入門車型的利潤，以維持其價格競爭力。
他說：「我不認為你會看到入門車型價格大幅上漲 3,000 至 4,000 美元。這類客群對價格變動非常敏感，如果漲幅太大，他們可能就不買了。」
現代汽車本月承諾，在 6 月 2 日前將維持現行車價不變。穆尼奧斯指出，這項措施已在 4 月帶動「非常強勁」的銷售表現。雖然尚未明言 6 月以後的計畫，但他強調，現代目前並無打算停售車款或大幅調漲價格。
穆尼奧斯補充說：「如果我們有機會透過微調價格或減少優惠來調整營收，我們會這麼做。」
他也坦言，關稅對零件供應商帶來更大壓力，現代汽車正在與供應商協商成本分攤機制，以緩解衝擊。不過他預期產業內部將出現整併潮，部分較弱勢的供應商可能無法承受而被淘汰。
值得注意的是，現代汽車上月宣布將在美國投資創紀錄的 210 億美元，進一步推進其在美國的在地化製造計畫。這項承諾獲得白宮與川普政府的高度肯定。
穆尼奧斯強調：「我們不是因為關稅或補貼而調整策略。對我們而言，美國始終是最重要的市場。」
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