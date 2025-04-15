貿易戰升級衝擊波音 中國市場「關門」意味著什麼？

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 19:23

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據知情人士透露，中國政府近日已要求國內航空公司停止接收任何新的波音飛機，包括正在交付中的 737 Max 機型。此外，相關單位也指示航空業者暫停購買美國製飛機設備與零件，並正考慮為目前租用波音飛機、受成本上升衝擊的航空公司提供援助。

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消息傳出後，波音周一盤前股價一度下跌 4.6%，截稿前下跌 3.08%，每股暫報 154.37 美元。截至本周一，波音今年以來股價已累計下跌逾 10%。

本次措施緊接著中國於 4 月 12 日對美國商品加徵 125% 報復性關稅後公布。這些關稅再加上先前因中國涉入芬太尼販運而加徵的 20% 關稅，讓美國商品總稅率達到 145%。在此稅率下，中國航空公司接收波音飛機的成本大幅增加，導致實際交付難以進行。

根據航班數據公司 Aviation Flights Group 的資訊，目前約有 10 架波音 737 Max 原訂交付中國，包括中國南方航空、國航和廈門航空各 2 架。部分飛機停放在波音位於西雅圖的工廠附近，另有一些位於位於中國東部的舟山完工中心。部分已完成交付文件與付款的飛機，可能在中國海關個案審查後仍可獲准入境。

這對波音而言是又一重大打擊。中國原本是全球最大的航空市場之一，預估未來 20 年將占全球飛機需求的 20%。2018 年，波音約有四分之一的產出交付至中國。然而，過去數年，因貿易緊張與波音自身的產品問題，波音在中國的訂單大幅減少。

尤其是在 2019 年 737 Max 發生兩起致命事故後，中國率先停飛該型號。2024 年 1 月又爆出 737 Max 門塞脫落的品質醜聞，令波音聲譽雪上加霜。

儘管中國航空市場仍倚重海外飛機供應，歐洲空中巴士 (Airbus SE) 正逐步取代波音成為主要供應商，而國產的 C919 則被視為未來窄體客機的重要補充。不過，中國航空公司機隊中仍有大量波音飛機，維修與替換需求仍存。