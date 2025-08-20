美債約5個月增1兆！為何川普關稅也救不了？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-20 21:05

美國聯邦政府債務總額近日衝破 37 兆美元大關，再度為失控的債務擴張敲響警鐘。儘管川普政府試圖透過提高關稅等手段控制債務，但至今仍看不到化解困局的跡象。

高關稅政策恐國際貿易流動，可能減少外國對美國國債需求。(圖:Shutterstock)

債務擴張速度驚人

美國聯邦政府債務在 2008 年首次突破 10 兆美元，2017 年跨越 20 兆美元門檻。從 2020 年開始，聯邦債務快速攀升，在 2024 年 1 月、7 月和 11 月分別突破 34 兆、35 兆和 36 兆美元，約等於每 5 個月就增加 1 兆美元。

國會預算辦公室原本預測，聯邦債務要到 2030 財年才會突破 37 兆美元，如今卻提前 5 年達成。今年美國政府光是債務利息就要支出 1 兆美元，超過國防預算和醫療保險支出。照目前速度，美國將在兩年後再次觸及債務上限。

此外，隨著債務持續攀升，金融市場對美國解決問題的能力正失去信心。目前美國在穆迪、標普、惠譽三大信評機構的主權信用評等都已失去最高等級。

眾議院預算委員會主席 Jodey Arrington 直言，如果繼續放任不管，國會預算辦公室預估美國債務將在 2055 年暴增至 150 兆美元。

關稅政策治標不治本

為了控制赤字，美國政府祭出「關稅救財政」的策略，聲稱加徵關稅有助改善聯邦財政。但事實證明，關稅收入根本跟不上赤字增加的速度。

最新數據顯示，美國 7 月海關收入達到 277 億美元，比去年同期多出近 210 億美元。然而，聯邦預算赤字卻比去年同期暴增 19%，470 億美元的增量遠高於關稅收入。

耶魯大學預算實驗室估計，2026 年到 2035 年期間，關稅可能帶來超過 2 兆美元收入。但川普政府的其他政策，特別是大規模減稅措施，將進一步惡化債務問題。根據國會預算辦公室評估，包括利息在內，《大而美法案》將在未來十年讓美國財政赤字增加約 4.1 兆美元。

同時，高關稅將傷害國際資本流動，減少外國對美國國債的需求，讓美國更難以優惠利率向海外買家出售國債。且由於商品價格上漲，美國家庭可能減少進口商品支出，外國企業也會縮減對美出口，進一步降低關稅收入。

政治對立讓問題無解

民主黨、共和黨雖然都提出控債方案，但雙方都基於黨派利益互扯後腿。

橋水投資創辦人 Ray Dalio 多次就美國債務問題發出警告，形容債務困境讓美國「就像坐在駛向礁石的船上」，政治人物明明看到危險，卻為了如何轉向而爭論不休，只擔心加稅或削減福利會惹怒選民。