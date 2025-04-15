南韓祭出33兆韓元半導體產業支援方案 應對美國潛在關稅風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-15 14:50

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面對美國可能對進口半導體課徵關稅的高度不確定性，南韓政府周二 (15 日) 宣布了一項高達 33 兆韓元 (約新台幣 7520 億美元) 的半導體產業支援計畫。

此舉是在美國總統川普表示即將宣布進口半導體的關稅稅率之後發表的，儘管上周五他才將半導體排除在其嚴厲的「對等」關稅之外。川普周一在社群媒體上發文，表明將以國家安全為由，調查「整個電子產品供應鏈」。

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與此同時，美國商務部也發布公告，表示將啟動一項調查，「以確定半導體、半導體製造設備及其衍生產品的進口對國家安全的影響」。

南韓本次宣布的資金支援規模，較去年承諾的 26 兆韓元增加了約四分之一。作為支援措施的一部分，政府將補貼半導體產業聚落地下輸電線路的建設，並將先進工業園區的基礎設施資金補助比例從 30% 提高至 50%。

此外，政府還將在 2025 年至 2027 年間，提供總計 20 兆韓元的低息貸款給半導體企業，高於目前的 17 兆韓元。其他措施還包括為國內碩士和博士生設立培訓和研究計畫，以及為吸引外國人才設立全球聯合研究計畫。

南韓是全球頂尖晶片製造商的所在地，包括三星電子和 SK 海力士，半導體是其主要的出口產品。2024 年，南韓的半導體出口額達到 1419 億美元，占全國總出口額 6836 億美元的略高於 20%。美國是南韓第二大出口目的地，2024 年對美出口額年增 10.5% 至 1278 億美元，連續第七年創下年度新高。

在南韓宣布此項支援計畫後，周二南韓綜合股價指數 (KOSPI) 上漲 0.68%，其中三星電子股價上漲 1.07%，SK 海力士股價上漲 0.17%。