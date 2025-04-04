貿易關稅恐慌重創美股基金 投資人加速撤資

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 22:40

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根據路透周五 (4 日) 報導，隨著美國總統川普宣布加徵大規模貿易關稅，投資人對美國經濟前景的擔憂日益加劇，導致美國股票基金在截至 4 月 2 日的一周出現大規模資金外流。投資人紛紛拋售風險資產，擔心貿易關稅將推高成本、壓縮企業利潤，並加劇衰退風險。

最新數據顯示，美國股票基金在當周的外流金額達到 108.5 億美元，雖然較上周的 229.8 億美元淨流入額有所減少，但仍顯示出投資人對股市的不安情緒。本周四，由於川普加徵的對等關稅進一步升級，華爾街主要股指暴跌超過 4%，市場對經濟放緩的擔憂加劇。

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小型股基金遭遇顯著的資金外流，達到 41.8 億美元，扭轉了前一周的 30.7 億美元流入。大型股和中型股基金也分別遭遇 29 億美元和 4,610 萬美元的淨賣出。

產業基金則連續第五周出現資金外流，總額為 24.5 億美元。投資人從科技基金中撤出 16.9 億美元，從非必需消費品基金撤出 11.8 億美元，從醫療保健基金撤出 8.6 億美元。

與此同時，避險需求促使貨幣市場基金出現資金流入，達到 220.1 億美元，這是連續第二周寫下資金成長。美國債券基金則創 17.3 億美元的淨賣出，延續其資金外流的第三周。