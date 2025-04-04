中國向WTO提出申訴 反對美國新關稅措施

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 23:00

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中國周五 (4 日) 表示，已經向世界貿易組織 (WTO) 提出正式申訴，指控美國的新關稅措施違反 WTO 規則，並要求進行磋商。

此前，中國宣布對美國商品徵收 34% 的報復性關稅，這是自川普政府發動貿易戰以來最嚴重的升級，並引發了對衰退的擔憂，還使全球股市出現大幅波動。

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中國常駐世貿組織代表團在一份聲明中表示：「中國已經就美國的措施向世貿組織提出申訴。」聲明中指出，這些新關稅明顯違反了 WTO 規則。

在這場全球最大兩個經濟體之間的對峙中，北京還宣布對一些稀土產品實施出口管制，這些稀土資源中國占據主導地位，這可能會切斷美國對這些對從智慧手機到電動車電池以及國防等領域至關重要的礦物的供應。

川普在本周三宣布，對中國徵收 34% 的新關稅，這是在此前已經徵收 20% 的基礎上，將總關稅提高至 54%，接近他在競選期間威脅的 60% 數字。

中國出口商，像其他國家的出口商一樣，將面臨 10% 的基本關稅，這是新 34% 關稅的一部分，從本周六 (5 日) 開始，對幾乎所有運往世界最大消費市場的商品徵收，剩餘的較高「對等關稅」將於 4 月 9 日生效。

中國日前曾再次敦促美方立即取消最新的關稅。WTO 秘書處周五確認已經收到中國的磋商請求。