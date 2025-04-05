川普再次延長TikTok出售期限 傳沃爾瑪加入收購行列

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-05 02:30

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美國總統川普周五 (4 日) 宣布，再次延長中國字節跳動 (ByteDance) 出售其美國 TikTok 業務的最後期限，這是川普第二次做出此項決定。根據川普的說法，這次延長是因為 TikTok 的交易仍需要更多時間來確保所有必要的批准完成。川普在他的社交媒體平台 Truth Social 上發文表示，這次延長將使 TikTok 能夠繼續運行 75 天。

川普文章寫道：「我們希望繼續與中國進行誠意合作，我了解中國對我們的對等關稅政策 (對美中貿易公平且平衡非常必要) 並不滿意。」川普還強調，這次的延長是為確保 TikTok 能夠繼續運行，直到完成所有協議。

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字節跳動最初的出售期限為 1 月 19 日，但川普上任後簽署的行政命令延長該公司 75 天的時間來達成交易。儘管新的國安法規要求美國的應用程式商店與網路服務商，如蘋果 (AAPL-US) 和 Google(GOOGL-US)，若繼續提供 TikTok 服務將面臨處罰，川普的行政命令指示美國司法部長不強制執行這一規定。

在新法案生效前的最後一天，蘋果和 Google 相繼將 TikTok 從各自的應用程式商店下架，TikTok 也暫停對美國用戶的服務。然而，隨後川普表示將簽署行政命令支持 TikTok，並促使該應用程式於 2 月重新進駐 App Store 與 Google Play。

英國《金融時報》(FT)則報導，一組由 Andreessen Horowitz、黑石集團 (BX-US) 等私人資本公司組成的投資者集團，正計劃收購 TikTok 美國業務的一半。在這筆交易中，TikTok 現有的投資者如 General Atlantic、Susquehanna、KKR 和 Coatue 將持有約 30% 的股份，並參與新成立的美國 TikTok 單位的經營。

然而，在交易完成之前，仍需中國政府的批准。川普也表示，若交易尚未完成，他可能會再次延長字節跳動的出售期限。

與此同時，沃爾瑪 (WMT-US) 也可能加入收購 TikTok 的行列。根據 ABC 新聞記者 Selina Wang 的報導，沃爾瑪正在考慮與其他投資人組團，共同收購這款短片應用程式。這一消息凸顯沃爾瑪在數位平台領域的進一步擴展意圖，並且可能與目前對 TikTok 收購有興趣的其他大型企業一起競爭。

川普此前曾表示，會考慮讓特斯拉 (TSLA-S) 執行長馬斯克或甲骨文董事會主席埃里森 (Larry Ellison) 等人來收購 TikTok。他也簽署了一項行政命令，設立了一個主權財富基金，用於幫助收購 TikTok。

此外，億萬富翁 Frank McCourt 和他的 Project Liberty 財團也對收購 TikTok 的美國業務表達興趣。根據《CNBC》的報導，新創公司 Perplexity 也提出了一項與 TikTok 美國業務合併的提案。